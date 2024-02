Russe reist ohne Reisepass und Flugticket in die USA ein – Abschiebung

Einem russisch-israelischen Staatsbürger ist es gelungen, ohne Flugticket und Reisepass in die USA einzureisen. Wie er an den Sicherheitsschleusen unentdeckt vorbeikam, ist unklar. Er wird nun abgeschoben und muss die Flugkosten erstatten.

Der 46-jährige Sergei Otschigawa, der die russische und die israelische Staatsbürgerschaft besitzt, kam Medienberichten zufolge im November am Flughafen Kopenhagen an und betrat den Kontrollbereich. Er unternahm mehrere Versuche, in Kopenhagen startende Flugzeuge zu besteigen. Zunächst wollte er einen Flug nach Bangkok nehmen. Das Flughafenpersonal fand ihn jedoch nicht auf der Passagierliste und ließ ihn nicht weiterreisen. Auch der Versuch, nach London zu fliegen, scheiterte.

Aus den veröffentlichten Videoaufnahmen geht hervor, dass er sich irgendwann unter die Passagiere mischte, die mit Scandinavian Airlines (SAS) nach Los Angeles fliegen wollten. Er machte Gesten, als würde er eine Bordkarte scannen, schaffte es ins Flugzeug und setzte sich zunächst auf einen Sitz in der Business-Class. Als eine Flugbegleiterin zu ihm kam, wechselte er in die Economy-Class und setzte sich dort auf einen freien Platz, da das Flugzeug nicht ausgebucht war.

Die Flugbegleiter erinnerten sich später, dass er während des Fluges in der Kabine umherlief und sich immer wieder auf andere Sitze setzte. Der Mann sei kontaktfreudig gewesen und habe versucht, mit anderen Passagieren ins Gespräch zu kommen.

Als das Flugzeug in Los Angeles landete, gab der Mann bei der Grenzkontrolle an, seinen Pass im Flugzeug vergessen zu haben. Bei der Durchsuchung des Flugzeugs wurde der angeblich verlorene Pass jedoch nicht gefunden. Irgendwann stellte sich heraus, dass Otschigawa nicht auf der Passagierliste stand. Plötzlich sagte der Mann, er heiße Sergei Shlomo.

Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Grenzbeamten russische und israelische Ausweise, aber keinen internationalen Reisepass. Da er in keiner Datenbank verzeichnet war, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Während des Verhörs gab Otschigawa an, dass er drei Tage lang nicht geschlafen habe und sich nicht an die Einzelheiten der Ereignisse der letzten Tage erinnern könne.

Nun hat ein Gericht in Los Angeles den blinden Passagier zu 93 Tagen Haft verurteilt. Die Strafe hat er bereits verbüßt. Außerdem muss er der SAS die Flugkosten in Höhe von rund 2.200 US-Dollar (etwa 2.050 Euro) erstatten. Bis zu seiner Abschiebung bleibt er in Haft. Ursprünglich drohten dem Mann bis zu fünf Jahre Haft.

Das Rätsel, warum er das Flugzeug nach Los Angeles bestieg, wurde nie gelöst. Die Verteidigung bezeichnete ihn als "anständigen, freundlichen, verantwortungsbewussten und mitfühlenden" Menschen. Er habe in letzter Zeit mehrere persönliche Tragödien erlebt und leide unter Schlaflosigkeit.

Mehr zum Thema - Acht Monate in "Untersuchungshaft" – Eine Taube war in Indien der Spionage für China verdächtig