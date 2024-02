Polizei evakuiert Station: Handgranate auf U-Bahn-Gleis in Stockholm

Laut mehreren übereinstimmenden Medienberichten aus Schweden ist die Polizei in der Hauptstadt Stockholm auf ein mutmaßlich gefährliches Objekt in der U-Bahn-Station Sätra aufmerksam gemacht worden. Es soll sich dabei um eine Handgranate handeln.

Quelle: Gettyimages.ru

Wie mehrere schwedische Medien berichten, wurde die Polizei in der Hauptstadt Stockholm auf ein mutmaßlich gefährliches Objekt in der oberirdischen U-Bahn-Station Sätra aufmerksam gemacht. Nach Angaben der schwedischen Tageszeitung Aftonbladet soll es sich dabei um eine Handgranate handeln. Die Polizei räumte die U-Bahn-Station. Die Polizei wurde den Berichten zufolge kurz vor 14 Uhr alarmiert. Auf dem U-Bahn-Gleis befinde sich ein verdächtiger Gegenstand, hieß es. Die U-Bahn-Station und die nahegelegenen Geschäfte im Zentrum von Sätra sind mittlerweile geräumt. Der Bereich ist abgesperrt. "Wir haben den Verkehr gesperrt", sagte Polizeisprecherin Rebecca Landberg gegenüber Aftonbladet. Weiter erklärte Landberg, dass nun die nationale Bombenentschärfungseinheit in Sätra vor Ort sei und die Untersuchung des Objekts vorbereite. Mehr zum Thema – Schweden: Anschlag auf Israels Botschaft vereitelt

