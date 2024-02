USA und Großbritannien bombardieren 36 Ziele im Jemen

Die jüngsten Angriffe der Vereinigten Staaten und Großbritannien folgen auf eine Reihe von Luftangriffen auf den Irak und Syrien.

Quelle: AFP © DVIDS / AFP

Die USA und das Vereinigte Königreich haben eine Reihe von kombinierten Luft- und Seeangriffen auf mindestens 36 Ziele an 13 Orten im Jemen durchgeführt, teilte das US-Militärführung Central Command am Samstag mit. Analyse Die Krise am Roten Meer ist eine Chance für die USA, Europa und China zu schwächen Die gemeinsame Operation wurde von Tomahawk-Raketen durchgeführt, die von Schiffen der US-Marine abgefeuert wurden, sowie von F/A-18-Kampfbombern, die vom Flugzeugträger USS Eisenhower aus starteten. Das US Central Command erklärte, der Angriff habe "mehrere unterirdische Lagereinrichtungen, Kommando- und Kontrollsysteme, Raketensysteme, UAV-Lager und -Einsatzorte, Radare und Hubschrauber" zum Ziel gehabt. Die US-Militärführung erklärte: "Diese Angriffe zielen darauf ab, die Fähigkeiten der Houthi zu schwächen, die sie nutzen, um ihre rücksichtslosen und ungesetzlichen Angriffe auf US-amerikanische und britische Schiffe sowie auf die internationale Handelsschifffahrt fortzusetzen." Zuvor hatten die USA am Samstag sechs Orte im Jemen angegriffen, um Houthi-Marschflugkörper zu bekämpfen, die auf Schiffe im Roten Meer abgefeuert werden sollten, wie das US Central Command auf X (früher Twitter) mitteilte. Als Antwort darauf werden die Houthis "Eskalation mit Eskalation beantworten", so der Sprecher Huthis, Mohammed al-Bukhaiti. Er schrieb auf X: "Unsere Militäroperationen gegen das zionistische Gebilde werden so lange fortgesetzt, bis die Aggression gegen den Gazastreifen aufhört, egal welche Opfer es uns kostet." Die jemenitischen Huthi-Rebellen greifen seit dem Ausbruch des Konflikts zwischen Israel und der Hamas im Oktober letzten Jahres in Solidarität mit den Palästinensern Schiffe in der Region an. Nachdem die Houthis zunächst nur Schiffe mit israelischer Beteiligung angegriffen hatten, begannen sie später, Schiffe der USA und des Vereinigten Königreichs anzugreifen, nachdem die Koalition Angriffe auf den Jemen gestartet hatte. Der Angriff vom Samstag erfolgte einen Tag nach den Luftangriffen auf den Irak und Syrien. Washington behauptete, die Angriffe seien eine Reaktion auf einen Drohnenangriff, bei dem am vergangenen Wochenende drei US-Soldaten in einer Militäreinrichtung in Jordanien getötet wurden. Mehr zum Thema – Bekommen jetzt die Israelis ihren US-Krieg gegen Iran?

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.