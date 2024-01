Bericht: Bundeswehr-Eurofighter fangen russische Aufklärungsmaschine vor Rügen ab

Wie der "Focus" meldet, haben am heutigen Dienstag zwei Eurofighter der Bundeswehr ein russisches Militärflugzeug in der Nähe von Rügen über der Ostsee abgefangen. Die russische Maschine sei anschließend "begleitet" worden, bis sie wieder in Richtung Osten abgedreht sei.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Rainer Droese.localpic.tel via www.imago-images.de

Wie der Focus schreibt, sei das Abfangmanöver bereits der "zweite Vorfall dieser Art". Die deutsche Luftwaffe habe eine russische Militärmaschine über der Ostsee ausgemacht. Daraufhin seien deutsche Eurofighter aufgestiegen und hätten das russische Flugzeug abgefangen. Die Maschine wurde von den Eurofightern begleitet, bis sie "wieder nach Osten abgedreht" sei, so das routinemäßige Vorgehen. Wie es heißt, sei zum wiederholten Mal über der Ostsee eine ohne Transpondersignal fliegende russischer Aufklärungsmaschine vom Typ Iljuschin-20 identifiziert worden. Daraufhin sei am Dienstag, wie die deutsche Luftwaffe mitteilte, eine sogenannte Alarmrotte, die aus Eurofightern bestand, vom Flugplatz Laage in Mecklenburg-Vorpommern aus gestartet. Das russische Militärflugzeug sei vor Rügen im internationalen Luftraum "identifiziert" und "kurzzeitig begleitet" worden, bevor es "wieder nach Osten abgedreht ist", schrieb die deutsche Luftwaffe auf X (bisher Twitter). Das Flugzeug sei ohne Transpondersignal geflogen. Einen ähnlichen Vorfall hatte es zuletzt im April 2023 gegeben. Unsere QRA vom #TLG71 ist zu einem A-Scramble aus Laage aufgestiegen und hat vor Rügen im internationalen Luftraum eine 🇷🇺 Militärmaschine identifiziert, kurzzeitig begleitet, bevor diese wieder nach Osten abgedreht ist. Das Militärflugzeug IL -20M COOT-A flog ohne… pic.twitter.com/bHQWjaXjTb — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) January 30, 2024 Sogenannte Alarmrotten werden in der Regel aus zwei Eurofightern gebildet. Ihre Aufgabe ist es, nach dem jeweiligen Alarm innerhalb weniger Minuten in der Luft zu sein, um mögliche Gefahrenlagen zu überprüfen, gegebenenfalls auch abzuwehren. Dass Militärmaschinen ohne Erkennungssignal unterwegs sind, kommt häufig vor. Sowohl NATO- als auch russische Kampfjets steigen dann zur Überprüfung der unidentifizierten Maschinen auf. Mehr zum Thema – Kampfjets an Saudi-Arabien - Ein weiterer moralischer Verrat der Grünen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.