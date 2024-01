Tokio und London scheitern mit Plan für Lieferung von Granaten an Kiew

Nach Angaben des Wall Street Journal wollte Japan Granaten für das Vereinigte Königreich produzieren, um die Verlagerung von Munition aus britischen Arsenalen in die Ukraine auszugleichen. Verwirklicht wurde das Vorhaben jedoch nicht, berichtet die Zeitung.

Quelle: Gettyimages.ru © Finnbarr Webster

Der Plan, die Ukraine mit Artilleriegranaten zu versorgen, indem Japan Munition nach Großbritannien schickt, wurde ausgesetzt. Dies berichtet das Wall Street Journal (WSJ) unter Bezugnahme auf mit der Situation vertraute Quellen. Ursprünglich sah die Initiative vor, dass Japan 155-Millimeter-Granaten in Lizenz des britischen Rüstungsunternehmens BAE Systems herstellt und dann an das Vereinigte Königreich schickt. Im Dezember berichtete die Financial Times, dass Tokio diesen Plan sowie mögliche Lieferungen an die USA in Betracht ziehe. Die Zeitung wies darauf hin, dass es sich nicht um eine direkte, sondern um eine indirekte Unterstützung Japans für die Ukraine handele. Die Initiative ziele darauf ab, die Bestände westlicher Länder aufzufüllen, damit diese mehr Möglichkeiten hätten, Kiew militärische Hilfe zu leisten. Ukraine-Krieg: NATO will zusätzlich 1,2 Milliarden Euro für Munition ausgeben Nach Angaben des WSJ wurde der Plan nun jedoch auf Eis gelegt. Quellen zufolge haben britische Beamte nach Prüfung der Frage, ob das Militär 155-Millimeter-Granaten der japanischen Firma Komatsu verwenden kann, beschlossen, die Idee aufzugeben. Die Zeitung wies darauf hin, dass zu den Problemen, denen sich die Länder gegenübersehen könnten, die Schwierigkeiten bei der gemeinsamen Nutzung von Munition und Systemen verschiedener Hersteller gehörten. Außerdem, so die Gesprächspartner der Zeitung, sei die Anzahl der Granaten, die Komatsu an Großbritannien liefern könne, begrenzt. Ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums behauptete gegenüber dem WSJ, dass London und seine Partner weiterhin alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um die Ukraine mit Waffen zu versorgen, "um ihr souveränes Territorium zu schützen". Ein Sprecher der japanischen Regierung lehnte eine Stellungnahme ab. Moskau verurteilt die westlichen Länder für ihre Militärhilfe für Kiew. Laut Kremlsprecher Dmitri Peskow gießt der Westen damit nur "Öl ins Feuer und bringt mehr Leid" in die Ukraine. Mehr zum Thema - Asia Times: Washington plant Übergang zu Guerilla-Taktik und offenem Terror im Ukraine-Krieg

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.