Neuralink-Chip erstmals in menschliches Gehirn implantiert

Der US-Milliardär und Tesla-Gründer Elon Musk gibt auf X bekannt, dass sein Start-up Neuralink einem Patienten erfolgreich einen Chip ins Gehirn implantiert hat. Der Chip soll Querschnittsgelähmten ermöglichen, ihre Gliedmaßen durch Gedankenkraft zu steuern.

Quelle: Legion-media.ru © Imago_v1

Ende Oktober 2023 hatte das vom US-Milliardär und Unternehmer Elon Musk gegründete Start-up Neuralink von den US-Behörden die Zulassung für Tests von Computerchips am menschlichen Gehirn erhalten. Damals hieß es, dass die Implantate die gedankliche Kommunikation mit Computern ermöglichen sollen. Musk gab auch an, mit Hilfe der Gehirnimplantate neurologische Erkrankungen heilen zu wollen. "Wir könnten es den Menschen ermöglichen, im täglichen Leben wieder ihre Hände zu benutzen und zu gehen", schrieb er 2022 in einer E-Mail an seine Mitarbeiter. Meinung Warum sich die Liberalen an Elon Musk rächen Bislang wurden die etwa münzgroßen Prototypen nur bei Tieren erprobt. Nun soll das Start-up-Unternehmen Neuralink erstmals seit seiner Gründung einem Patienten ein Gehirnimplantat eingesetzt haben. In einem auf X veröffentlichten Beitrag vom Dienstag teilte der Milliardär mit, dass "der erste Mensch gestern ein Implantat von Neuralink erhalten hat und sich gut erholt". Erste Ergebnisse der neuronalen Aktivität seien vielversprechend. The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.Initial results show promising neuron spike detection. — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024 Neuralinks erstes Produkt werde "Telepathy" heißen, schrieb Musk in einem weiteren Beitrag. Das Implantat soll es ermöglichen, durch Gedanken ein Smartphone zu bedienen – und darüber auch weitere Applikationen. Seit dem Jahr 2016 entwickelt Neuralink Gehirnimplantate, von denen Musk sich erhofft, dass sie Heilmittel für unheilbare Krankheiten wie Lähmungen und Blindheit sein werden. Mehr zum Thema - Elon Musk unterstützt Bauernproteste in Berlin

