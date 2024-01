Moskau: Immer mehr Länder erwägen Abkehr vom US-Dollar

Der US-Dollar gerät unter Druck. Dies hängt auch mit den Versuchen der USA zusammen, eingefrorene russische Vermögenswerte zu beschlagnahmen, wie der Botschafter Russlands in den USA, Anatoli Antonow, ausführte. Die antirussischen Sanktionen des Westens untergraben das Vertrauen in die US-Währung.

Quelle: Gettyimages.ru © Jaroslav Noska / iStock / Getty Images Plus

Die Pläne der USA, im Ausland eingefrorene russische Vermögenswerte zu beschlagnahmen, zwingen andere Länder dazu, die Abkehr vom Dollar zu erwägen, da die Verwendung der Währung als politisches Instrument ihre Vertrauenswürdigkeit untergrabe, sagte der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow. Auf einer Pressekonferenz in Washington am Samstag betonte der Diplomat, dass Russland alle Versuche anderer Staaten, das russische Staatsvermögen anzuzapfen, für illegal hält. "Die 'kreativen' Ideen des Weißen Hauses, die von egoistischen politischen Zielen motiviert sind, wie die Beschlagnahmung von russischem Staatsvermögen, widersprechen nicht nur dem internationalen Recht, sondern auch dem gesunden Menschenverstand", erklärte Antonow.

Er fügte hinzu, dass diese Aktionen bereits dazu beigetragen haben, die bilateralen Beziehungen zwischen Moskau und Washington "in eine Sackgasse zu treiben". Bericht: Beschlagnahme eingefrorener russischer Gelder durch EU unwahrscheinlich "Außerdem zwingen sie besonnene Hauptstädte dazu, ernsthaft über die Abkehr vom Dollar nachzudenken. Dies bestätigt einmal mehr die dringende Notwendigkeit eines globalen Übergangs zur Multipolarität", betonte der Diplomat. Antonow hatte zuvor gewarnt, dass Russland gezwungen sein werde, sich zu revanchieren, falls westliche Länder beschließen sollten, russisches Vermögen zu konfiszieren. Die EU, die USA, Japan und Kanada haben im Jahr 2022 aufgrund von Sanktionen gegen Moskau im Zusammenhang mit der Ukraine Vermögenswerte der russischen Zentralbank in Höhe von rund 300 Milliarden US-Dollar eingefroren. Etwa 200 Milliarden US-Dollar werden in der EU gehalten, größtenteils bei der belgischen Clearingstelle Euroclear. Brüssel arbeitet derzeit an Plänen, die Gewinne aus diesen Geldern mit einer Sondersteuer zu belegen, ohne das eingefrorene Geld direkt zu beschlagnahmen. Viele in der Union sind besorgt, dass dies die wirtschaftliche Stabilität der Eurozone untergraben könnte. In der Zwischenzeit haben die USA, die Berichten zufolge etwa fünf Milliarden US-Dollar in russischen Zentralbankguthaben halten, andere Länder dazu gedrängt, diese Gelder selbst zu beschlagnahmen. Es wird erwartet, dass das Thema auf dem Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs im Februar, im Vorfeld des zweiten Jahrestages des Beginns des Ukraine-Konflikts, erörtert wird. Mehr zum Thema - Lawrow in New York: "Kreuzzug des Westens gescheitert"

