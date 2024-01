Großbritannien verleiht königliche Beute an frühere Kolonie in Afrika

Das Vereinigte Königreich verleiht eine Sammlung goldener Artefakte an Ghana. Obwohl britische Museen die "Rückführung" ankündigten, werden die illegal erworbenen Gegenstände aus Gold nun doch nur vorübergehend an Ghana, wo sie ihren Ursprung hatten, ausgeliehen.

Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland verleiht eine Sammlung goldener Artefakte an Ghana, anderthalb Jahrhunderte nachdem sie einem König des westafrikanischen Landes im 19. Jahrhundert illegal entwendet wurden.

Die Rückführung von mehr als 30 "Kronjuwelen" des traditionell als Asantehene bezeichneten Königs der Aschanti im heutigen Ghana wurde am Donnerstag vom British Museum und dem Victoria and Albert Museum (V&A) nach dem Abschluss einer Leihvereinbarung mit dem Manhyia Palace Museum in Ghana angekündigt.

Im Rahmen der langfristigen Vereinbarung wird das British Museum 15 der Objekte ausleihen, darunter eine vergoldete Zeremonienkappe, die während der Kriege zwischen Großbritannien und den Aschanti, die durch deren Widerstand gegen die britische Herrschaft ausgelöst wurden, aus Kumasi, der Hauptstadt der Region Aschanti, gestohlen wurde. Das V&A-Museum beabsichtigt, 17 Gegenstände anzubieten, darunter eine goldene Friedenspfeife und goldene Scheiben, die von Palastbeamten um den Hals getragen wurden, wenn sie mit der Durchführung traditioneller Riten zur Reinigung der Seele des Königs beauftragt waren.

"Sie werden im April dieses Jahres ausgestellt, um das Silberjubiläum 2024 Seiner Königlichen Majestät, des [16.] Asantehene Osei Tutu II. zu feiern. Diese Gegenstände werden in Kumasi in Ghana zum ersten Mal seit 150 Jahren durch eine langfristige Leihgabe des British Museum und des V&A ausgestellt", schrieb das V&A-Museum am Donnerstag auf X (früher Twitter).

Museen im Vereinigten Königreich sehen sich einem wachsenden Druck ausgesetzt, während der Kolonialzeit von Großbritannien gestohlene Gegenstände an deren Herkunftsländer zurückzugeben. Sowohl Äthiopien als auch Nigeria haben von Großbritannien die Rückgabe geraubter zeremonieller Artefakte gefordert. Im vergangenen Juli bot die Universität Oxford den Massai-Familien in Kenia und Tansania tatsächlich 196 Kühe als Entschädigung für Artefakte an, die vor über einem Jahrhundert gestohlen und nach Großbritannien verbracht worden waren.

Letztes Jahr eröffnete der Asantehene Verhandlungen über die Rückgabe der königlichen Juwelen an Ghana, als er an den Krönungsfeierlichkeiten von King Charles III. teilnahm.

In einer gemeinsamen Erklärung, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, erklärten das British Museum und das V&A jedoch, die Gegenstände würden lediglich im Rahmen von zwei separaten Dreijahresverträgen an den ghanaischen Palast ausgeliehen. Diese Regelung sei aufgrund britischer Gesetze getroffen worden, die es den Museen verbieten würden, umstrittene Artefakte dauerhaft an ihre ursprünglichen Besitzer zurückzugeben.

Ọbádélé Kambon, ein außerordentlicher Professor an der Universität von Ghana, sagte gegenüber Reuters, dass die Entscheidung, die Objekte zurückzugeben, zwar "monumental" sei, es sei aber noch weiterhin ein Kampf für die "wahre und ordnungsgemäße Wiederherstellung ... all der Dinge, die gestohlen und nicht an uns zurückgegeben wurden", zu führen.

Tristram Hunt, der Direktor des Victoria & Albert Museums, erklärte gegenüber der BBC, dass die Einigung mit dem Manhyia Palace Museum "das Problem nicht löst, aber das Gespräch in Gang bringt".

