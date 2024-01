Die NATO-Länder, die sich offiziell zu einem "Nuklearbündnis" erklärt haben, müssten erkennen, dass eine zuverlässige und langfristige Verringerung der nuklearen Risiken eine radikale Revision ihrer feindseligen Haltung gegenüber Russland erfordert, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa gegenüber der serbischen Tageszeitung Politika. Und ohne die Beseitigung grundlegender sicherheitspolitischer Widersprüche – zum Beispiel der "bösartigen Osterweiterung" der NATO – könne die derzeitige tiefe Krise nicht gelöst werden. Sacharowa betonte im Gespräch mit der Zeitung:

"Das Aufkommen der Gefahr eines dritten Weltkrieges und des Einsatzes von Atomwaffen hängt in erster Linie mit den Versuchen des Westens zusammen, den objektiven Trend zum Verlust seiner früheren globalen Vorherrschaft um jeden Preis umzukehren. In diesem Zusammenhang geht die größte Gefahr von dem von den USA und der NATO geschaffenen Konflikt in der Ukraine aus, in dem sie den Einsatz ständig erhöhen und versuchen, am Rande eines direkten militärischen Zusammenstoßes mit Russland zu balancieren. Die Länder des Nordatlantikblocks bewegen sich buchstäblich auf der Kippe und glauben, dass sie die Eskalation auf jeden Fall 'managen' könnten. Eine solche Arroganz ist nichts anderes als eine Illusion, die ohne Übertreibung katastrophale Folgen haben kann. Und natürlich ist das Anheizen der Katastrophe im Nahen Osten durch Washington und seine Verbündeten ein Schritt in den Abgrund."