Auslandsgeheimdienst: Russland erwartet neue westliche Provokationen

Angesichts der Niederlage der Ukraine und des Einflussverlusts des Westens erwartet der Leiter des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR neue Provokationen. Deren Wirkung werde aber nur sehr begrenzt sein. Als Beispiel für eine solche Provokation führt er Butscha an.

Quelle: Sputnik © Viktor Tolochko

Der Chef der russischen Auslandsaufklärung, Sergei Naryschkin, erwartet angesichts der Niederlage der Ukraine neue Provokationen durch den Westen. Naryschkin sagte der russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti, "Da der Westen aktuell in der Ukraine besiegt wird, ist die Wahrscheinlichkeit neuer Provokationen seitens des Westens sehr hoch. (…) Ich möchte jedoch betonen, dass die Wirkung dieser Provokationen und ihre Dauer nur sehr begrenzt sein werden. In der heutigen Zeit werden Lügen und Desinformation sehr schnell offengelegt." Die vom Westen provozierte Krise in der Ukraine "liefert viele Beispiele dafür, dass die USA, Großbritannien und ihre Verbündeten zu Provokationen voller Niedertracht bereit sind, um den Verlauf zu ihren Gunsten zu beeinflussen." Applaus für schweizerischen Außenminister nach Treffen mit Lawrow bei UNO-Sicherheitsrat In diesem Zusammenhang erinnert Naryschkin an den Beschuss des Atomkraftwerks in Saporoschje sowie an Butscha. Butscha gilt in Russland als False Flag des westlichen Bündnisses. Drei Tage nach dem im Rahmen von Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine vereinbarten Rückzug russischer Truppen aus dem Großraum Kiew, wurden von dort schwere Kriegsverbrechen gemeldet und Russland wurde beschuldigt, diese begangen zu haben. Der zeitliche Ablauf wirft Fragen auf. Die von UN-Generalsekretär António Guterres geforderte unabhängige Untersuchung hat es nie gegeben. Anfragen Russlands, blieben unbeantwortet oder wurden zurückgewiesen. Russland hat ein Interesse an der Aufklärung der schwerwiegenden Anschuldigungen, zumal es sich dabei nach russischem Recht um schwere Verbrechen handeln würde, die strafrechtliche Verfolgung erzwingen. Bei einem Treffen der Nachrichtendienste der GUS im Dezember in Minsk, sagte Naryschkin, angesichts der Tatsache, dass der Westen seine Hegemonie verliert, würde er wie ein wildes Tier um sich schlagen. Die USA und ihre Verbündeten seien bereit, die Welt mit in den Untergang zu ziehen, wenn sie nicht gestoppt würden. Mehr zum Thema – Nach Beschuss von Donezk: "Blut noch nicht getrocknet – Gemeinde noch immer unter Schock"

