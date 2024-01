Medienbericht: USA bitten China um Unterstützung gegen Huthi

Wie die "Financial Times" berichtet, versucht Washington schon seit Monaten, Peking davon zu überzeugen, Einfluss auf Iran zu nehmen. Dabei soll es um die Unterstützung der Huthi im Jemen gehen.

Quelle: Gettyimages.ru

Die USA bitten einem Medienbericht zufolge China um Hilfe bei der Eindämmung von Angriffen der jemenitischen Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer. China solle auf den Iran einwirken, damit er seine Verbündeten im Jemen zum Einhalten bewegt, berichtete die Financial Times. Allerdings gebe es kaum Anzeichen für eine entsprechende Unterstützung der chinesischen Regierung, schrieb die Zeitung unter Berufung auf US-Regierungskreise. Die USA hätten in den vergangenen drei Monaten China ihr Anliegen wiederholt vorgebracht. Meinung Die USA erkennen das Unvermeidliche Heute Morgen hatte das US-Militär nach eigenen Angaben zwei Ziele der Huthi-Miliz im Jemen angegriffen und dabei auch zwei Antischiffsraketen zerstört. Diese Raketen waren auf das Rote Meer gerichtet und zum Abschuss bereit, wie das US-Militär in einer Erklärung mitteilte. Die US-Streitkräfte hätten die Raketen als unmittelbare Bedrohung für Handelsschiffe und Schiffe der US-Marine in der Region eingestuft. Die von Iran unterstützten Huthi-Rebellen haben seit Mitte November zahlreiche Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden attackiert, denen sie Verbindungen zu Israel vorwerfen. Teheran betont jedoch, dass die Huthi unabhängig von Iran operieren. Die Miliz sieht sich als Teil der gegen Israel gerichteten selbst ernannten "Achse des Widerstands", der auch die Hamas angehört. Als Reaktion auf die Attacken griffen die Vereinigten Staaten und Großbritannien Huthi-Stellungen im Jemen an, die USA führten zudem weitere Angriffe aus. Mehr zum Thema - Huthi greifen US-Schiff an – EU-Staaten beschließen Militäreinsatz im Roten Meer

