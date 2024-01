Russlands Sondergesandter: Washington zeigt keine Anzeichen eines Truppenabzugs aus Syrien

Es sind derzeit keine Bestrebungen der USA zu erkennen, sein Militär aus Syrien abzuziehen, sagte Russlands Syrien-Beauftragter am Mittwoch gegenüber Journalisten. Zugleich betonte er, dass sich die Lage in der Arabischen Republik erheblich verschlechtert habe.

Quelle: AP © Hussein Malla

Zu Beginn der internationalen Syrien-Gespräche im Astana-Format hat Alexander Lawrentjew, der Sondergesandte des russischen Präsidenten für Syrien, Stellung zu der Lage in der Region genommen. Russische Staatsmedien zitieren den Syrien-Beauftragten hierzu mit den Worten: "Bisher sehen wir keine Bestrebungen oder Absichten der US-amerikanischen Seite, ihr Militärkontingent abzuziehen, obwohl die Situation dort ziemlich kompliziert geworden ist. Auch die Amerikaner erleiden erhebliche Verluste, bleiben aber weiterhin dort."

Diesbezüglich stellte Lawrentjew fest, dass die USA über eine relativ große Anzahl von Stützpunkten im Nordosten Syriens sowie in der At-Tanf-Region im Süden des Landes verfügen. Die Verhandlungen in Astana über die Beilegung des Konflikts in Syrien wurden von Wladimir Putin initiiert. Das 21. Internationale Astana-Treffen zu Syrien findet von Mittwoch bis Donnerstag in der kasachischen Hauptstadt statt. Russland fordert Abzug der ausländischen Besatzungstruppen aus Syrien Zuvor hatte die iranische Nachrichtenagentur Tasnim mit Bezug auf eigene Quellen berichtet, dass die USA das Personal ihres Militärstützpunkts Hemo in der Nähe des Flughafens in der Stadt Qamischli im Nordosten Syriens evakuiert habe. Dies sei auf wiederholte Angriffe der irakischen Widerstandskräfte zurückzuführen, hieß es. Die Base Hemo, die vier Kilometer westlich des Flughafens Qamischli liege, sei einer der wichtigsten US-Stützpunkte in Syrien, wo mindestens 350 US-Soldaten stationiert seien, teilte Tasnim weiter mit. Das US-Militär kontrolliert illegal Gebiete im Osten und Nordosten Syriens in den Provinzen Deir ez-Zor, Al-Hasaka und Raqqa, wo sich die größten Öl- und Gasfelder des Landes befinden. Damaskus hatte wiederholt die Präsenz der US-Truppen auf seinem Hoheitsgebiet als Besatzung und Staatspiraterie mit dem Ziel eines eklatanten Öldiebstahls bezeichnet. Mehr zum Thema - Russischer Sondergesandter: Syrien bleibt Priorität der russischen Außenpolitik

