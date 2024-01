Ukraine: Strafverfahren gegen Kommunistenführer Petro Simonenko eröffnet

Der ukrainische Geheimdienst SBU hat den Vorsitzenden der verbotenen Kommunistischen Partei der Ukraine, Petro Simonenko, zur Fahndung ausgeschrieben. Gegen Simonenko wurde im August 2023 ein Strafverfahren eingeleitet. Seitdem ist er abgetaucht.

Quelle: Sputnik © Stringer

Der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) hat den ehemaligen Vorsitzenden der im Land verbotenen Kommunistischen Partei der Ukraine (KPU), Petro Simonenko, auf die Fahndungsliste gesetzt, wie aus der Datenbank des ukrainischen Innenministeriums hervorgeht. Ukraine verbietet ohne Gerichtsbeschluss die Kommunistische Partei - Weitere Parteienverbote befürchtet Das "Datum des Verschwindens" von Simonenko ist der 19. August 2023. Der Politiker wird aufgrund von Artikel 19 Teil 3 des ukrainischen Strafgesetzbuchs (öffentliche Aufrufe zu einer gewaltsamen Änderung der verfassungsmäßigen Ordnung oder zur Übernahme der Staatsgewalt) gesucht. Nach diesem Artikel drohen ihm bis zu fünf Jahre Gefängnis. Der SBU berichtete am 11. August vergangenen Jahres über die Anklage gegen Simonenko. Nach Angaben des ukrainischen Sicherheitsdienstes wurde Simonenko, der die russische Spezialoperation unterstützte, kurz nach Ausbruch der Feindseligkeiten auf eigenen Wunsch von russischen Spezialkräften über Belarus nach Russland gebracht. Gegen ihn wurde auch ein Strafverfahren wegen Rechtfertigung der russischen Sonderoperation eingeleitet. Mehr zum Thema – Durchsuchungen auch in Räumen der Kommunistischen Partei der Ukraine

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.