Norwegens höchster General: Müssen für russische Aggression gewappnet sein

Da die Zukunft sehr ungewiss ist, will sich der Oberbefehlshaber der norwegischen Streitkräfte in den kommenden Jahren auf eine russische Aggression gegen die NATO vorbereiten. Das Land habe nur noch wenige Jahre, um sich militärisch zu wappnen, warnt er.

General Eirik Kristoffersen betonte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur NTB: "Es gibt jetzt ein Zeitfenster. Vielleicht ein, zwei, vielleicht drei Jahre, in denen wir mehr in eine sichere Verteidigung investieren müssen."

Gleichzeitig räumte er ein, dass die Kämpfe in der Ukraine einen großen Teil der norwegischen Waffenreserven verschlingen. "Das ist ein Dilemma. Aber es ist sehr wichtig, dass wir die Ukraine mit dem unterstützen, was sie braucht, und so lange wie nötig. Es sieht so aus, als würde das noch eine Weile dauern", sagte er.

Die Waffenlieferungen an Kiew seien "ein kalkuliertes Risiko". Wäre Norwegen jetzt bedroht, könnte es nicht in gleichem Maße helfen, aber das sei in der jetzigen Situation nicht der Fall, versicherte er. Der Krieg entziehe auch Russland Ressourcen.

"Wir wissen nicht, was in drei Jahren mit Russland passiert. Für uns ist es wichtig, einer unsicheren und unvorhersehbaren Welt mit einer starken Landesverteidigung zu begegnen. Deshalb müssen wir jetzt die Zeit nutzen", betonte Kristoffersen. Seiner Meinung nach sollten die NATO-Staaten vor allem darauf achten, ihre Luftverteidigung zu stärken und die Produktion von Langstreckenraketen und Ersatzteilen für militärische Ausrüstung zu erhöhen.

Russland habe seine Waffenproduktion "erheblich gesteigert" und kooperiere mit Iran und Nordkorea, um sein Arsenal aufzustocken, was bedeute, dass es schneller aufrüste, als die NATO im vergangenen Jahr erwartet habe. Die Sicherheitslage in der Welt sei ernst. Der General forderte in diesem Zusammenhang auch die norwegischen Bürger auf, dies nicht zu ignorieren und an ihre Sicherheit zu denken.

