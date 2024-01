Passagierflugzeug über Afghanistan abgestürzt

Ein Businessjet mit 5 Personen an Bord ist am frühen Sonntagmorgen in Afghanistan abgestürzt. Lokale Behörden entsandten einen Suchtrupp. Die russische Luftfahrtbehörde bestätigte den Absturz.

Quelle: Sputnik © Alexandr Graschenkov

In der afghanischen Provinz Badachschan ist ein Passierflugzeug abgestürzt. Der Privatjet war auf dem Weg von Gaya in Indien nach Moskau. An Bord der Maschine waren insgesamt fünf Personen, drei Crew-Mitglieder und zwei Passagiere. Der Absturz ereignete sich bereits am frühen Sonntagmorgen in bergiger Region. Die russische Föderale Agentur für Lufttransport Rosawiazija hat den Absturz inzwischen bestätigt. Nach Angaben lokaler Behörden wurde ein Suchteam in die Region entsandt. Bei dem abestürzten Privatjet handelt es sich um eine Falcon 10. Das Modell wurde zwischen 1973 und 1990 vom französichen Hersteller Dassault Aviation produziert.

