Macron: Frankreich hat bereits Kriegswirtschaft eingeführt

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat bei einer Pressekonferenz am Dienstagabend die Anstrengungen, Russland nicht gewinnen zu lassen, als das oberste Ziel seiner und der europäischen Politik bezeichnet. Kurios: Der französische Staatschef behauptete, Frankreich habe bereits die Kriegswirtschaft eingeführt.

Quelle: www.globallookpress.com © Hannes P. Albert / dpa

Wird der Verkauf von Baguettes, Fröschen und Schnecken in Frankreich bereits rationiert? Bei einer zweistündigen Pressekonferenz am Dienstagabend verkündete der französische Präsident Emmanuel Macron jedenfalls, Frankreich habe die Kriegswirtschaft bereits eingeführt. Dies, fügte er hinzu, werde es ermöglichen, "unseren ukrainischen Partnern viel mehr Ausrüstung zu liefern, insbesondere die Caesar-Haubitzen, die sie erwarten". Macron beantwortete damit die Frage einer Journalistin des britischen Economist, die von ihm wissen wollte, was Frankreich für die Ukraine zu tun gedenke. Konkret kündigte Macron die Lieferung von "etwa" 40 Scalp-Raketen und mehreren Hundert Bomben an. Die Arbeit an einem französisch-ukrainischen bilateralen Sicherheitsabkommen werde fortgesetzt, es soll in den kommenden Wochen unterzeichnet werden. Außerdem kündigte der französische Staatschef an, Kiew in den kommenden Wochen besuchen zu wollen: "Wir werden der Ukraine weiterhin mit dem helfen, was sie braucht: Ausbildung, Nachschub und auch im Hinblick auf das von mir erwähnte Abkommen. Ich selbst werde im Februar in die Ukraine reisen, um die Fertigstellung dieses Textes anzukündigen, und die Lieferung dieser Waffen wird dann bereits begonnen haben." Auf die Frage eines anderen Reporters antwortete Macron, es habe oberste Priorität für Frankreich und alle Europäer zu verhindern, dass Russland siegt. Die Sprecherin des Außenministeriums Russlands, Maria Sacharowa, reagierte darauf am Mittwoch mit den Worten: "Was den Sieg [Russlands in der Ukraine] betrifft, so hängt dieser weder von einer Genehmigung von Macron noch von sonst jemandem ab. Russland wird das tun, was es angekündigt hat." Mehr zum Thema - Ist Russland schwach oder gefährlich? Der Westen kann sich nicht entscheiden

