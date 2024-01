Mamma Mia, Mourinho in Rom gefeuert

José Mourinho – "The Special One" – ist nicht mehr Trainer beim Fußballklub AS Rom. Der Portugiese war seit 2021 in der Hauptstadt Italiens engagiert. Nun wurde ihm die seit rund 20 Jahren schlechteste Saison Roms zum Verhängnis.

Quelle: Gettyimages.ru

Die AS Rom hat sich mit sofortiger Wirkung vom bisherigen Coach José Mourinho getrennt. Das teilte der Verein der italienischen Serie A mit. In einer Mitteilung der Eigentümer Dan und Ryan Friedkin kann man lesen: "Wir danken José im Namen von uns allen bei AS Roma für die Leidenschaft und das Engagement, das er seit seiner Ankunft bei den Giallorossi gezeigt hat. Wir werden seine Amtszeit immer in guter Erinnerung behalten, aber wir glauben, dass im besten Interesse des Vereins ein sofortiger Wechsel notwendig ist (...) Wir wünschen José und seinen Mitarbeitern das Beste für die Zukunft." Laut der Fussball-Seite Transfermarkt könnte den Posten der 117-fache italienische Nationalspieler Daniele De Rossi als Ex-Rom-Legende übernehmen. Israelischer Fußballer in der Türkei gefeuert und kurzzeitig verhaftet Mourinho war im Mai 2021 vorgestellt worden und trat im Juli 2021 seinen Posten an. Mit ihm gewannen die Italiener 2022 die Conference League und zogen 2023 ins Finale der Europa League ein, wo sein Team allerdings Sevilla im Elferschießen mit 2:5 unterlag. Doch aktuell liegt Rom in der Serie A nur noch auf Rang 9 – es ist die schlechteste Saison seit rund 20 Jahren. Mourinho, der mit vollem Namen José Mário dos Santos Félix Mourinho heißt, wurde nach seinem Dienstantritt beim FC Chelsea in 2004 von den britischen Medien als "The Special One" getauft, und er ist einer der international erfolgreichsten Vereinstrainer. Er gewann in vier Ländern – Portugal, England, Italien und Spanien – alle zu vergebenden Vereinstitel, darunter auch acht Landesmeisterschaften. Zudem ist er der einzige Trainer, der sowohl im kleinen als auch im großen europäischen Triple (Nationale Meisterschaft + Nationaler Pokal + Internationaler Pokal) zum Sieg führte. Für das RT-Publikum ist Mourinho kein Unbekannter. Während der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland war der Portugiese einer unserer Experten und Moderatoren des Turniers. Mehr zum Thema – "Engagement für das Böse": Britischer Journalist greift Mourinho für Zusammenarbeit mit RT an

