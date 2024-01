Humanitäre Hilfe: 25.000 Tonnen russisches Getreide in Kamerun eingetroffen

Eine humanitäre Getreidelieferung von 25.000 Tonnen aus Russland ist am Freitag im Hafen von Douala in Kamerun eingetroffen. Zuvor waren bereits rund 50.000 Tonnen russisches Getreide kostenlos nach Somalia und Eritrea geliefert worden.

Quelle: Gettyimages.ru

Rund 25.000 Tonnen russisches Getreide aus einer humanitären Lieferung wurden im autonomen Hafen von Douala in Kamerun entladen und an Mühlen zur Herstellung von Weizenmehl weitergeleitet, berichtete AfricanNews am Freitag. Das Mehl soll anschließend in die benachbarte Zentralafrikanische Republik (ZAR) transportiert werden. Der russische Honorarkonsul in Douala, Jean Marie Tchuissang, sagte: "Die afrikanischen Staaten schätzen Russland für seinen Ansatz, seine Position und seine Art, Dinge zu tun." Er fügte hinzu: "Russland schlägt eine Partnerschaft auf Augenhöhe vor, einen Austausch, von dem alle Seiten profitieren." Für Afrika: Fünfte Lieferung mit geschenktem russischen Dünger verlässt EU Vorige Woche traf eine weitere Getreideladung von 25.000 Tonnen für Simbabwe im Hafen von Beira in Mosambik ein. Das Getreide wird in Silos gelagert, bevor es nach Simbabwe transportiert wird, wo es verpackt und dem Präsidenten des Landes übergeben wird. Rund 50.000 Tonnen russisches Getreide wurden bereits kostenlos nach Somalia und Eritrea geliefert. Auch Mali und Burkina Faso werden voraussichtlich Lieferungen erhalten. Die Lieferungen wurden vom russischen Präsidenten Wladimir Putin im Juli letzten Jahres während des zweiten Russland-Afrika-Gipfels zugesagt. Dort verpflichtete er sich, rund 200.000 Tonnen Weizen kostenlos nach Burkina Faso, Simbabwe, Mali, Somalia, in die Zentralafrikanische Republik und nach Eritrea zu liefern. Mehr zum Thema – Burkina Faso stiftet Putin-Preis für "Kampf für Freiheit der Völker Afrikas"

