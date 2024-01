US-Marine meldet zwei vermisste Matrosen vor der Küste Somalias

Wie die US-Militärführung mitteilt, werden seit Donnerstag vor der Küste Somalias zwei Matrosen vermisst. Die beiden Soldaten sollen im Einsatzgebiet der 5. Flotte der US-Marine tätig gewesen sein.

Quelle: Gettyimages.ru

Nach Angaben der US-Militärführung werden zwei Seeleute der US-Marine seit Donnerstag nach Einsätzen vor der Küste Somalias vermisst. Erdoğan verurteilt US-amerikanisch-britische Angriffe auf den Jemen Die Such- und Rettungsmaßnahmen laufen, um die Seeleute zu finden, erklärte das Zentralkommando der US-Streitkräfte am Freitag. Das kurze Statement enthielt keine weiteren Informationen darüber, mit welchen Aufgaben die Matrosen zum Zeitpunkt ihres Verschwindens betraut waren, außer dass sie im Einsatzgebiet der 5. Flotte der US-Marine tätig waren und "eine Vielzahl von Missionen unterstützten". Weiter heißt es: "Aus Rücksicht auf die betroffenen Familien werden wir zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Informationen veröffentlichen." Die USA unterhalten eine kleine Militärpräsenz in Somalia, die sich gegen die militante Gruppe Al-Shabaab richtet, eine extremistische islamistische Organisation, die Anschläge gegen die somalische Regierung verübt hat. Die USA stufen Al-Shabaab als terroristische Organisation ein. Die USA bilden zudem somalische Streitkräfte aus und stimmen sich mit der somalischen Regierung ab, um militärisch gegen die Al-Shabaab vorzugehen. Nach Angaben der für Afrika zuständigen Militärführung US Africa Command ist Al-Shabaab das "größte und aktivste Al-Qaida-Netzwerk der Welt" und hat "mehrfach seinen Willen und seine Fähigkeit bewiesen, US-Streitkräfte anzugreifen und die Sicherheitsinteressen der USA zu bedrohen". Mehr zum Thema – Sambischer Parteichef: Die westlichen Sanktionen "vereinen Russland und Afrika"

