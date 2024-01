"Folgemaßnahme": Weitere US-Angriffe im Jemen

Laut der US-Militärführung wurden von dem Zerstörer USS Carney Tomahawk-Marschflugkörper auf eine von den Houthi betriebene Radaranlage abgefeuert. Die militärische Führung der Houthi zeigt sich jedoch wenig beeindruckt und will weiter Schiffe angreifen.

Quelle: Gettyimages.ru © Britisches Verteidigungsministeriums/Anadolu via Getty Images

Der Zerstörer USS Carney hat Tomahawk-Marschflugkörper auf eine Radarstation der Houthi im Jemen abgefeuert, teilte das US-Zentralkommando (CENTCOM) mit und bestätigte damit Medienberichte. Die Angriffe erfolgten um 3:45 Uhr Ortszeit und waren eine "Folgemaßnahme" des Bombardements der USA und Großbritanniens in der vergangenen Nacht. Laut dem jemenitischen Fernsehsender Al-Masirah zielten die Raketen auf die Hauptstadt Sanaa. Erdoğan verurteilt US-amerikanisch-britische Angriffe auf den Jemen Die USA und Großbritannien hatten zuvor "defensive" Luftangriffe durchgeführt und Marschflugkörper auf den Jemen abgefeuert, um die Houthi – eine schiitische Islamistengruppe, die einen Teil des Landes, darunter Sanaa und die wichtige Hafenstadt Hodeidah, kontrolliert – davon abzuhalten, den Schiffsverkehr auf der wichtigen Wasserstraße des Roten Meeres zu unterbrechen. Die Houthi haben sich mit den Palästinensern solidarisch erklärt und angekündigt, die Angriffe auf Handelsschiffe so lange fortzusetzen, bis Israel den am 7. Oktober ausgebrochenen Krieg mit der Hamas beendet. Nach Angaben des Weißen Hauses waren seither mehr als 50 Länder von 27 Angriffen der Houthi auf Schiffe betroffen. Der militärische Führer der Houthi, Mahdi al-Maschat, bekräftigte am Freitag, dass die Gruppe weiterhin Schiffe mit Verbindungen zu Israel angreifen werde, "bis die israelische Aggression gegen die Palästinenser beendet ist". Nach Angaben Washingtons haben die Houthi seit dem ersten Beschuss durch die USA und Großbritannien mindestens eine ballistische Rakete auf das Rote Meer abgefeuert. In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung versprach Biden, gegebenenfalls "weitere Maßnahmen zum Schutz unserer Bevölkerung und des freien internationalen Handelsverkehrs" zu genehmigen. Mehr zum Thema – Maersk ändert Kurs nach Chaos im Roten Meer: Reedereigigant leitet alle Schiffe um

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.