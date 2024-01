Huthi: Söldner der Vereinigten Emirate im Jemen planen Anschläge unter "falscher Flagge"

Von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützte Söldnergruppen im Jemen sollen Angriffe unter falscher Flagge auf Handelsschiffe planen, um den USA einen Vorwand zur Militarisierung des Roten Meeres durch die US-Flotte zu liefern. Die Huthi versichern, nur Schiffe anzugreifen, die mit Israel in Verbindung stehen.

Quelle: AFP © Mohammed Huwais

Von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) unterstützte Söldnergruppen im Jemen sollen laut Huthi-Informationen Angriffe unter falscher Flagge auf Handelsschiffe vorbereiten, um die Regierung in Sanaa unter Huthi-Bewegung dafür zu beschuldigen und eine weitere Militarisierung des Roten Meeres durch die USA zu ermöglichen. بهدف خلط الأوراق وإعطاء المبررات للأمريكيين لعسكرة البحر الأحمر تقوم الإمارات عبر مرتزقتها في اليمن بترتيبات لاستهداف السفن التجارية التي ليست متجهة إلى الكيان الصهيوني.لكن نقول لها بأن أسلوبها الحقير مفضوح ومكشوف فعملياتنا في البحرين الأحمر والعربي محددة الأهداف واضحة المعالم. — فضل ابوطالب (@FAbotalb) January 9, 2024 Faḍl Abu Tālib, ein Mitglied des Politbüros der Huthi-Bewegung (gegründet als Ansar Allah), erklärte am Dienstag, dass "die VAE über ihre Söldner im Jemen Vorkehrungen treffen, um Handelsschiffe anzugreifen, die nicht in Verbindung zu Israel stehen". In Abu Dhabi und die Stellvertreter der VAE wollen "die Karten neu mischen und den US-Amerikanern eine Rechtfertigung für die Militarisierung des Roten Meeres liefern", fügte Abu Tālib hinzu. "Aber wir sagen ihnen, dass ihr verachtenswertes Verhalten entlarvt ist, da unsere Operationen im Roten Meer und im Arabischen Meer spezifische, klare Ziele haben." Ansar Allah und die Truppen der Huthi haben zahlreiche Seeoperationen gegen Schiffe durchgeführt, die in Verbindung zu Israel stehen oder Israel anlaufen wollten. Die Angriffe erfolgen in Solidarität mit der Bevölkerung des Gazastreifens und dem palästinensischen Widerstand der Hamas und zielen darauf ab, Warenlieferung für Tel Aviv zu verhindern, solange der Zugang zum Gazastreifen für Hilfsgüter durch Israel versperrt wird. Die Huthi haben versichert, dass nur Schiffe, die mit Israel in Verbindung stehen oder die israelische Häfen ansteuern wollen, angegriffen werden, und keine anderen. Im Südjemen unterstützen die VAE jene Separatisten, die im Rahmen des sogenannten "Südübergangsrates" organisiert sind. Es handelt sich hierbei um ein politisches Organ mit Sitz in Aden, das die Unabhängigkeit des Südjemen in seinen Grenzen von vor 1990 (zu Zeiten der Demokratischen Volksrepublik Jemen) anstrebt. Mehr zum Thema - Trotz Drohung der USA: Großangriff der Huthi im Roten Meer

