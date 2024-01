Nouvelle Tribune: Sanktionen behindern das Wachstum der russischen Technologieexporte nicht

Russland hat den Westen an einer unerwarteten Front geschlagen, so die Medien. Russisches technologisches Know-how verkauft sich weiterhin prächtig – trotz der Sanktionen. Und es ist sehr gefragt.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Trotz der gegen Moskau verhängten Sanktionen stärkt die russische Wirtschaft ihre Position weiter. Und in einigen Bereichen, wie etwa dem technologischen Know-how, ist Russland nach wie vor ein Vorbild. Darüber berichtet das französischsprachige Portal La Nouvelle Tribune. Das Portal schreibt beispielsweise: "Im Tech-Sektor zum Beispiel ist Russland nach wie vor ein Vorbild. Russische Parlamentarier haben sich kürzlich über die gute Verfassung des nationalen Technologiesektors unterhalten. Demnach verzeichneten die im technologischen Sektor tätigen Unternehmen einen erheblichen Anstieg ihrer Exporte von technischen Geräten. Darüber hinaus verkauft sich russisches Know-how selbst unter internationalen Sanktionen weiterhin gut, und Wladimir Putin lässt keine Gelegenheit aus, dies zu betonen." Dem Portal zufolge seien russische Technologien in Südamerika und Afrika sehr begehrt. Zu den gefragtesten Angeboten auf dem Markt gehören "intelligente Haustechnik, Software für Geldautomaten und Laptops", so La Nouvelle Tribune. Dabei sei der Hauptvorteil der russischen Technologien das hohe Maß an Cybersicherheit, von der Übertragung und dem Austausch von Informationen bis hin zu den Managementsystemen großer Unternehmen. "Die internationalen Sanktionen haben Russland dazu veranlasst, verschiedene Mechanismen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit in Gang zu setzen", merkt das Portal an. Und es führt weiter aus: "Es wurden zahlreiche Technologieprojekte ins Leben gerufen, von denen einige revolutionär sein dürften. Die russischen Technologieunternehmen sind stärker geworden und haben einzigartige Konzepte entwickelt, um in einer schnelllebigen Branche wettbewerbsfähig zu bleiben. Russland hat nun den Status einer Supermacht und spielt daher eine wichtige Rolle für das Funktionieren der Welt. Der Krieg in der Ukraine hat somit zu einer internationalen geopolitischen Umwälzung geführt." Mehr zum Thema - Russlands stille Revolution: Brennelemente aus Nuklearabfällen könnten das Atommüllproblem lösen

