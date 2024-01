Medien: Indien prüft Daten zu Waffenlieferungen über NATO-Länder an die Ukraine

Ein westliches Land könnte Artilleriegranaten von Indien gekauft und sie dann über einen europäischen Staat, der Mitglied der NATO ist, in die Ukraine geschickt haben, berichtet die Economic Times. Indien bestreitet die Waffenlieferungen und prüft die Daten.

Quelle: Gettyimages.ru © Prashant Waydande/Hindustan Times

Indiens Sicherheitsbehörden prüfen die Möglichkeit, dass Waffen aus dem Land über Waffenhändler oder "in Absprache mit einem Partnerland" in Drittländer gelangen. Grund dafür sind Berichte über die Lieferung von 155-Millimeter-Artilleriegranaten aus indischer Produktion an die Ukraine im dritten Quartal des vergangenen Jahres. Darüber berichtete die Economic Times unter Berufung auf Quellen. Nach Angaben der Zeitung hat Moskau das Problem kürzlich gegenüber Neu-Delhi angesprochen. Den Quellen zufolge sollen die Granaten indirekt über ein Drittland gekauft worden sein. Sie vermuten, dass das westliche Land die Munition in Indien gekauft und sie dann über einen europäischen NATO-Mitgliedstaat wie Slowenien oder Polen in die Ukraine transportiert hat. Randhir Jaiswal,der Sprecher des indischen Außenministeriums, teilte mit, Neu-Delhi habe keine Artilleriemunition in die Ukraine geliefert oder exportiert. Bei einer Pressekonferenz sagte er: "Wir haben ebenfalls einige Medienberichte in dieser Hinsicht gesehen. Wir können kategorisch sagen, dass wir keine dieser Artilleriemunition an die Ukraine geschickt haben." Indien: Zurückgehende Rohöl-Importe aus Russland haben nichts mit Zahlungsproblemen zu tun Der Zeitung zufolge hatte das Vereinigte Königreich zuvor mit dem pakistanischen Rüstungsdirektorat ein Abkommen über Waffenlieferungen an die Ukraine unterzeichnet und dieses genutzt, um Kiew über Rumänien mit Waffen zu versorgen. Darüber hinaus wurden der Zeitung zufolge im vergangenen Juni Waffen aus Pakistan über Jordanien und Polen auf einem Schiff unter US-Flagge in die Ukraine geliefert. Zu den gelieferten Waren gehörten Flugabwehrgeräte, Mehrfachraketenwerfer, Evakuierungsfahrzeuge, Munition und Ersatzteile. Moskau verurteilte die Waffenlieferungen an Kiew und erklärte, dass sie den Konflikt verlängern, aber nichts an seinem Ausgang ändern werden. Nach Ansicht der russischen Behörden werden Drittländer durch Waffenlieferungen an die Ukraine zu Konfliktparteien. Mehr zum Thema - Die BRICS-Erweiterung war bisher das wichtigste außenpolitische Ereignis des Jahres 2024

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.