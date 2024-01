Eine Herabstufung von Apple könnte zu einem Zusammenbruch an der Tech-Front führen

Die Sorgen um das wertvollste Unternehmen der Welt haben die Branche erschüttert. Der Technologiesektor musste mit Gegenwind kämpfen, während die Apple-Aktie einen Rückgang verzeichnete. Dies ist ein Hinweis auf Bedenken, die Analysten hinsichtlich Apple geäußert haben.

Quelle: www.globallookpress.com © Alexander Pohl / www.imago-images.de

Von Russian Market Nachdem Barclays die Apple-Aktie herabgestuft und ihr Kursziel gesenkt hatte, verzeichnete der Technologieriese am vergangenen Dienstag einen Rückgang des Werts seiner Aktien um vier Prozent, und dieser Rückgang setzte sich am darauffolgenden Mittwoch fort. Die Herabstufung, die durch die Abschwächung bei den Verkäufen des iPhone 15 ausgelöst wurde, hat bei Analysten und Investoren Bedenken hinsichtlich der Aussichten für die Verkäufe beim iPhone 16 und allgemeinerer Prognosen bei der Hardware geweckt. Whistleblowing bei Apple Tim Long, Analyst bei Barclays, äußerte nicht nur Bedenken hinsichtlich der Hardwareverkäufe von Apple, sondern auch hinsichtlich des Dienstleistungsgeschäfts und nannte regulatorische Gründe als möglichen Faktor. Long geht davon aus, dass regulatorische Herausforderungen zu einer Verlangsamung des Wachstums im lukrativen Dienstleistungssegment von Apple führen könnten. Obwohl der Chef von Apple, Tim Cook, in einem Gespräch mit Investoren hervorhob, dass das Wachstum im Dienstleistungsbereich "besser als erwartet" ausgefallen sei, bleibt Barclays skeptisch, was die Verlässlichkeit dieses Wachstums auf lange Sicht angeht. Die regulatorische Landschaft stellt Apple vor zusätzliche Unsicherheiten, da Long auf die möglichen Auswirkungen von behördlichen Untersuchungen zu den App-Stores und der bevorstehenden Neufestlegung der Google Traffic Acquisition Cost (TAC) im Jahr 2024 hinweist, die Google jährlich an die Gerätehersteller auszahlt. Diese Faktoren tragen zu Barclays vorsichtiger Haltung hinsichtlich der zukünftigen Performance von Apple bei. Die Bedenken hinsichtlich der Apple-Aktie sind kein Einzelfall, da auch allgemeinere Marktbedingungen beim jüngsten Abschwung eine Rolle spielten. Die US-Aktien haben nachgegeben und signalisierten nach einer starken Performance im Vorjahr einen möglicherweise schlechten Start ins Jahr 2024. Der S&P 500 verlor fast 0,6 Prozent, während der Dow Jones Industrial Average knapp über die Nulllinie stieg. Der Nasdaq Composite, angetrieben von Technologiewerten, führte die Verluste an und verlor fast 1,6 Prozent. Die allgemeine Marktstimmung scheint durch die Herabstufung der Apple-Aktie durch die Analysten von Barclays beeinflusst worden zu sein. Vor allem der Technologiesektor hatte mit Gegenwind zu kämpfen. Der jüngste Stillstand der Börsenrallye nach zwei Monaten voller Gewinne ist ein Hinweis auf die Bedenken, die Analysten hinsichtlich der Performance von Apple und der gesamten Technologiebranche geäußert haben. Aus dem Englischen. Russian Market ist ein Projekt eines in Zürich ansässigen Finanzbloggers, Schweizer Journalisten und politischen Kommentators. Man kann ihm auf X unter @runews folgen. Mehr zum Thema - Russland: Notenbank verbietet Nutzung von Apple-Geräten für dienstliche Zwecke

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

