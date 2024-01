El País: Ukraine leidet unter schwerem Munitionsmangel an der Front

Die spanische Tageszeitung El País berichtet, dass die Truppen in Kiew mit Waffen auskommen müssen, die oft nicht an die Gegebenheiten auf dem Schlachtfeld angepasst sind. Zudem leiden die ukrainischen Truppen dem Bericht zufolge unter erheblichem Munitionsmangel.

Die ukrainischen Truppen leiden nach einem Bericht der spanischen Tageszeitung El País unter erheblichem Munitionsmangel. Die spanische Tageszeitung wies auch darauf hin, dass Russland in letzter Zeit seine eigene Waffenproduktion hochgefahren hat und damit offenbar die westlichen Unterstützer Kiews übertrumpft.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit Christiane Amanpour von CNN bestätigte der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba, dass das Kiewer Militär die zu Beginn des Konflikts vom Westen gelieferten Waffen und Munition "schnell aufbraucht". Der Spitzendiplomat des Landes forderte den Westen auf, "die anstehenden Entscheidungen" über weitere Lieferungen zu beschleunigen. In ihrem Artikel vom Donnerstag zitierte El País Alexandr, einen Unteroffizier der mechanisierten Brigade 47, die in der Stadt Awdejewka nördlich von Donezk kämpft, mit der Aussage, dass die Kiewer Truppen auf Munitionsdiät seien und die Arsenale leer wären.

Die Quelle sagte spanischen Reportern, dass er und seine Kameraden mit dem kämpfen müssen, was sie "zur Verfügung haben, nicht immer mit dem, was am besten geeignet ist, um das Ziel zu erreichen".

In der Zwischenzeit hat Russland trotz der westlichen Sanktionen seine Rüstungskapazitäten erheblich ausgeweitet, so das Medienunternehmen. Es gab die Beobachtung eines ukrainischen Soldaten der 47. Brigade wieder, dass die russischen Waffen zwar nicht die besten ihrer Art seien, Moskau aber an der Front keinen Mangel an ihnen habe.

Der Leiter der russischen Delegation bei den Wiener Gesprächen über militärische Sicherheit und Rüstungskontrolle, Konstantin Gawrilow, behauptete am vergangenen Freitag im russischen Fernsehen, dass die Waffenbestände Kiews, aber auch der NATO und der USA bereits "leer" seien. Der Diplomat fügte hinzu, er erwarte in absehbarer Zeit keine "Spitzen" bei den Waffenlieferungen durch die westlichen Unterstützer der Ukraine. Gawrilow fasste zusammen:

"Sie sehen, was auf dem Schlachtfeld passiert ‒ die Ukrainer antworten bereits auf zehn oder 20 unserer Granaten mit nur wenigen."

Anfang Dezember berichtete auch die Washington Post, dass in Kiew ein "akuter Munitionsmangel" herrsche. Während die USA seit Ausbruch des Konflikts im Februar 2022 bereits fast 45 Milliarden Dollar an direkter Militärhilfe für die Ukraine bereitgestellt haben, ist das jüngste 61-Milliarden-Dollar-Verteidigungshilfepaket von Präsident Joe Biden seit Wochen in der Schwebe, weil es im Kongress zwischen Demokraten und Republikanern umstritten ist. Letztere beharren darauf, dass sie die neue Tranche für Kiew nur dann freigeben werden, wenn die Demokraten einer Verschärfung der Grenzsicherung an der Südgrenze der USA zustimmen.

