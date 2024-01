"Lieber Gott!" – Alec Baldwin bewundert Kamila Walijewa

Hollywood-Schauspieler Alec Baldwin bestaunte die Technik der russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa und hinterließ einen bewundernden Kommentar auf ihrem Profil in dem sozialen Netzwerk Instagram.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Der Schauspieler Alec Baldwin hinterließ einen begeisterten Kommentar unter einem Video der russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa, das die Olympia-Siegerin im Eiskunstlauf-Mannschaftswettbewerb beim Eislaufen im Moskauer Gorki-Park zeigt. Das Video wurde von Walijewa in ihrem Instagram-Account gepostet, so die Nachrichtenagentur TASS. In den Kommentaren unter der Aufnahme, die mehr als 70.000 Likes bekommen hat, schrieb Baldwin fasziniert: "Lieber Gott!" Wie Phönix aus der Asche – westliche Medien bewundern Kamila Walijewas neuen Auftritt In dem Video zeigt Kamila eine Einbein-Drehung zu dem Lied "Snowman", gesungen von Sia. Es ist nicht das erste Mal, dass Alec Baldwin seine Bewunderung für die russische Eiskunstläuferin zum Ausdruck bringt. Nach dem Mannschaftswettbewerb bei den Olympischen Spielen im Jahr 2022 sprach Baldwin seine Bewunderung für Walijewas Auftritt aus und verglich ihn mit einem Lied, einem Gedicht und einem Gemälde. Damals schrieb er auf Instagram: "Athleten (und Künstler!) wie Kamila Walijewa zeigen uns die Schönheit dieser Welt durch die Leistung einer Person. Das ist ein Lied. Ein Gedicht. Ein Gemälde. Das Leben dieser Kunst zu widmen ... Danke, Kamila Walijewa, für Dein Geschenk – die herzzerreißende Schönheit für diese Welt." Später bezeichnete der Schauspieler die russische Eiskunstläuferin als großes Talent und unterstützte sie nach dem Dopingskandal. Mehr zum Thema – Französischer Arzt zum Fall Walijewa: Keine Beweise für Leistungsverbesserung durch Trimetazidin

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.