Russen-Propaganda für Jugendliche? Erfolg russischer TV-Serie bei Ukrainern besorgt Kiew

Sie haben die russische Sprache verboten, "russische" Denkmäler abgerissen, die Zeit der UdSSR als Zeit der Besatzer und die Russen als Bestien bezeichnet. Doch all dieser Propagandaflitter war offenbar nutzlos: Jetzt, inmitten einer neuen Mobilisierungswelle und nach der gescheiterten Gegenoffensive Kiews, schaut man in der Ukraine gebannt die neue und äußerst populäre russische Fernsehserie "Das Wort des Jungen. Blut auf dem Gehsteig". Es wird nicht nur in allen sozialen Netzwerken der Ukraine diskutiert – auch ukrainische Top-Blogger haben darüber geschrieben. Jetzt bezeichnete der erste Vizesprecher der Werchowna Rada Alexander Kornienko es als Problem, dass die Ukraine der russischen TV-Serie "nichts entgegensetzen kann". In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Ukrinform sagte der Vizesprecher:

"Mit dieser neuen Serie, die gerade populär ist, 'Das Wort des Jungen', (...) gibt es hier natürlich ein Problem, dem wir nichts entgegenzusetzen haben."



"Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt in der Ukraine die Möglichkeit haben, eine interessante Serie für Teenager zu schaffen (...). Ich kann mich an keine gute Fernsehserie für Teenager in der gesamten Geschichte der Unabhängigkeit erinnern. Das ist eine riesige Herausforderung, ideologisch und strategisch hat unser Land noch nie eine solche Herausforderung gesehen, nämlich die Informations- und ideologische Arbeit mit seinen Bürgern, vor allem mit den Jugendlichen, völlig neu zu strukturieren."

Das Phänomen der Popularität der russischen Serie (während des "Angriffskrieges"!) bei den ukrainischen Zuschauern wird sogar auf der russischsprachigen Version der BBC-Website angesprochen.

Allerdings wurde "Das Wort des Jungen" fast unmittelbar nach dem Erscheinen in der Ukraine offiziell verboten.

Zunächst hatte das ukrainische Kulturministerium seine Mitbürger aufgefordert, die skandalöse russische Serie im Internet nicht zu suchen und herunterzuladen. Als dies nicht funktionierte, die Ukrainer immer noch unpatriotisch "russische Propaganda" anschauten und die Serie in den sozialen Netzwerken lebhaft diskutierten, schaltete sich das staatliche ukrainische Filmkomitee ein.

Die Behörde erklärte, dass die Ausstrahlung der Fernsehserie "Das Wort des Jungen" in der Ukraine gegen das Gesetz verstoße. Für die Verbreitung der TV-Serie in der Ukraine wird eine Geldstrafe verhängt. Nach dem ukrainischen Gesetz "Über die Kinematografie" wird die Vorführung von in Russland hergestellten Filmen und Fernsehserien, die im Land verboten sind, mit einer Geldstrafe von zehn Mindestlöhnen für den ersten Fall einer "solchen Verbreitung oder Vorführung" und einer Geldstrafe von 50 Mindestlöhnen für jeden weiteren Fall belegt.

Aber auch das hat nicht geholfen. Und nun werden sich allem Anschein nach die ukrainischen Gesetzgeber mit "Das Wort des Jungen" befassen.

