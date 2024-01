Elon Musk: 2024 wird "noch verrückter" als 2023

Das Jahr 2023 ist nun Vergangenheit. Es war in vielerlei Hinsicht ein sehr intensives Jahr. Die Vorhersage des Milliardärs für 2024 ist inmitten der gescheiterten ukrainischen Gegenoffensive und vor einer voraussichtlich kontroversen Präsidentschaftswahl in den USA eingetroffen.

Quelle: AP © Kirsty Wigglesworth

SpaceX-CEO Elon Musk hat vorausgesagt, dass das Jahr 2024 "noch verrückter" sein wird als die vorangegangenen vier Jahre. Musk reagierte damit auf den Wunsch eines Followers, der sich "ein normales Jahr" wünschte. Können wir 2024 einfach ein normales Jahr haben?", twitterte ein anonymer Experte mit dem Namen "Wall Street Silver" am Silvesterabend. "Haben wir das nicht verdient, nach vier Jahren des Wahnsinns?" Musk antwortete: "2024 wird noch verrückter sein, das ist meine Vorhersage." Medwedew trollt mit Vorschau auf 2024: "Es erwartet uns viel Interessantes" Musk sagte keine "verrückten" Ereignisse voraus, aber in einer Reihe von Folge-Tweets machte der Milliardär auf das Tempo der KI-Entwicklung, die steigende Sterblichkeit unter jungen Menschen nach der Massenimpfung gegen COVID-19, die illegale Einwanderung in die USA in Rekordhöhe und die weißenfeindliche Rhetorik des südafrikanischen Präsidentschaftskandidaten Julius Malema aufmerksam. Im Jahr 2023 warnte Musk wiederholt davor, dass sich der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu einem Atomkrieg zwischen Russland und den USA ausweiten könnte. Der Milliardär hatte der Ukraine kostenlosen Zugang zum SpaceX-Internetdienst Starlink gewährt, sich aber geweigert, den Dienst in der Nähe der Krim zu aktivieren, weil er befürchtete, dass Kiew Starlink nutzen würde, um Drohnen auf russische Kriegsschiffe zu lenken. Dies hätte sein Unternehmen "ausdrücklich zum Komplizen einer großen Kriegshandlung und Konflikteskalation" gemacht, erklärte er im September. Hunderte Kommentare unter Musks Beitrag ließen vermuten, dass sich ein Großteil der diesjährigen "Verrücktheiten" um die Präsidentschaftswahlen 2024 in den USA drehen wird. Musk hat keinen Kandidaten im Rennen unterstützt, sagte aber im November vor einem Publikum, dass er "nicht für [US-Präsident Joe] Biden stimmen würde". Musk, der zuvor seine Unterstützung für den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, zum Ausdruck gebracht und Vivek Ramaswamy als "vielversprechenden Kandidaten" bezeichnet hatte, fügte hinzu, dass seine Weigerung, Biden zu unterstützen, nicht automatisch zu einer Stimme für den voraussichtlichen republikanischen Kandidaten Donald Trump führen würde. Mehr zum Thema – In eigener Sache: Die neue Rubrik "Leserbriefe" ist bei RT DE freigeschaltet

