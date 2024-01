Legendärer Investigativjournalist John Pilger ist tot

Der renommierte Dokumentarfilmer war "einer der größten Journalisten der Geschichte", so der Kollege und Going Underground-Moderator Afshin Rattansi. Jeder Journalist, "auch wenn er es nicht weiß", stehe in der Schuld von John Pilger, so Rattansi.

Quelle: Gettyimages.ru

Der Investigativjournalist und Dokumentarfilmer John Pilger ist am Samstag im Alter von 84 Jahren in seinem Haus in London gestorben, wie seine Familie in einem Beitrag auf X (früher Twitter) bekannt gab. RIA-Kolumnist Maxim Sokolow gestorben Pilger war bekannt für seine schonungslosen Enthüllungen über die menschlichen Kosten des Imperiums, von den Kriegen in Vietnam, Kambodscha und Irak bis hin zur systematischen Unterdrückung der eigenen Arbeiterklasse durch die westlichen Demokratien. Zu seinen Dokumentarfilmen gehören "Year Zero: The Silent Death of Cambodia", "Breaking the Silence: Wahrheit und Lügen im Krieg gegen den Terror", "Der Krieg gegen die Demokratie", "Palästina ist immer noch das Thema" und "Der kommende Krieg mit China". "Jeder Journalist, auch wenn er es nicht weiß, steht in der Schuld von John Pilger", sagte Going Underground-Moderator Afshin Rattansi am Sonntag gegenüber RT und nannte den preisgekrönten Filmemacher "einen der größten Journalisten der Geschichte". Pilger "erkannte, dass es im Journalismus darum geht, Dinge für den normalen Menschen zu beleuchten, nicht für Eliten, nicht für Auszeichnungen", erklärte Rattansi. Zudem lobte er seinen verstorbenen Freund und Kollegen für seinen "moralischen Kompass, mit dem er alles von unten nach oben betrachtete, aus der Sicht des durchschnittlichen Menschen". Er fügte hinzu: "Er war ein lautstarker Kritiker des gefälschten Journalismus, der im Gazastreifen und in der Ukraine so deutlich zutage tritt, und natürlich fand er deshalb RT als ein Medium, mit dem er sprechen konnte, weil er de facto von allen britischen Medien verboten wurde." Mann spionierte russischen Journalisten aus – zu einem Jahr Haft verurteilt Pilger war lange Zeit ein fester Bestandteil der Mainstream-Nachrichtenagenturen und arbeitete für den Daily Mirror, Reuters und ITVs World in Action. Im Laufe des letzten Jahrzehnts wurde er jedoch nach und nach vom Establishment verdrängt. Der Guardian war das letzte Blatt, das im Jahr 2015 die regelmäßige Veröffentlichung seiner Kolumne einstellte, was der Journalist selbst als "Säuberung von denen, die sagten, was der Guardian nicht mehr sagt", bezeichnete. Ehemalige Kollegen drängten sich dennoch in den sozialen Medien, um ihm ihren Respekt zu zollen. Pilger war "ein großartiger Daily Mirror-Journalist, einer der besten überhaupt. Mutig, aufschlussreich, Autoritäten in Frage stellend und instinktiv auf der Seite des Außenseiters", schrieb Kevin Maguire, Mitherausgeber des Blattes, auf X. ITV-Geschäftsführer Kevin Lygo bezeichnete Pilger als "einen Giganten des Kampagnenjournalismus", der sich "dem bequemen Konsens entzog und stattdessen 50 Jahre lang einen radikalen, alternativen Ansatz zu aktuellen Themen und eine Plattform für abweichende Stimmen bot". Rattansi hob Pilgers unermüdlichen Einsatz für den WikiLeaks-Herausgeber Julian Assange, der im britischen Belmarsh-Gefängnis inhaftiert ist, seit die Polizei ihn 2019 aus der ecuadorianischen Botschaft in London herausgeholt hat, als einen wichtigen Teil seines Vermächtnisses hervor. Er schrieb dem Journalisten zu, dass "Assange überlebt hat und nicht im Rahmen eines CIA-Komplotts" vom damaligen Direktor der Behörde, Mike Pompeo, getötet wurde. Pilger hinterlässt seine Partnerin und seine beiden Kinder Sam und Zoe, die ebenfalls Schriftsteller sind. Mehr zum Thema – Willy Wimmer: Demokratie ohne freie Presse geht nicht

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.