Ausschuss des türkischen Parlaments befürwortet NATO-Beitritt Schwedens

In die Frage des schwedischen NATO-Beitritts kommt Bewegung: Der Auswärtige Ausschuss hat am Dienstag die Ratifikation des Beitritts Schwedens befürwortet. Jetzt muss noch das gesamte Parlament abstimmen.

Quelle: Gettyimages.ru

Der für auswärtige Angelegenheiten zuständige Ausschuss des türkischen Parlaments hat sich am Dienstag für die Ratifizierung des schwedischen Beitritts zur NATO ausgesprochen. Jetzt muss noch das Plenum des Parlaments über die Ratifizierung abstimmen. Erfahrungsgemäß folgt die Parlamentsmehrheit den Empfehlungen der Ausschüsse. Schweden und Finnland hatten im Jahr 2022 den Beitritt zur NATO beantragt. Die Türkei, die ebenfalls Mitglied des Militärbündnisses ist, ratifizierte nach einigem Zögern den Beitritt Finnlands, verzögerte jedoch vor dem Hintergrund von Koran-Verbrennungen und des Streits um Asyl für kurdische Aktivisten, die Ankara als Extremisten einstuft, bislang die Ratifizierung im Falle Schwedens. Mehr zum Thema - Zu Schwedens NATO-Beitritt verlieren beide kein Wort: Orbán und Erdoğan demonstrieren Verbundenheit

