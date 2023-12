Trotz schwerer ukrainischer Verluste: "FAZ" sieht ukrainische Armee als Vorbild für Taiwan

Trotz der gescheiterten und verlustreichen Gegenoffensive der Ukraine im Sommer sowie der Massenflucht wehrfähiger Ukrainer vor der eigenen Armee sieht die deutsche Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) in der ukrainischen Armee ein Vorbild für Taiwans Militär in einem möglichen Krieg gegen die Volksrepublik China.

"Obwohl die Ukraine von Taipeh aus gesehen am anderen Ende der Welt liegt, empfinden die Taiwaner große Solidarität." Denn auch ihr Land werde von einer militärischen Großmacht bedroht, schreibt die FAZ.

Doch die Ukraine gebe vielen Taiwanern Hoffnung, denn sie habe "bewiesen", dass ein kleines Land einer großen Militärmacht standhalten könne. "Deswegen beobachten Taiwans Politik und Militär genau, wie die Ukraine Russlands Angriff abwehrt – und ziehen daraus Schlüsse für die eigene Verteidigung."

"Zu Beginn des Krieges gelang es der ukra­inischen Armee, die russische Armee nicht nur aufzuhalten, sondern teilweise sogar zurückzudrängen." Diese frühen militärischen Erfolge führe man in Taipeh auf die "asymmetrische Kriegsführung" der Ukra­ine zurück. In dem FAZ-Text wird allerdings nicht erwähnt, dass die diesjährige Gegenoffensive der Ukraine ihre Ziele im Großen und Ganzen verfehlt hat und bei dieser gescheiterten Gegenoffensive etwa 100.000 ukrainische Soldaten auf Schlachtfeld gefallen sind. Die FAZ erwähnt auch nicht, dass sich der Konflikt in der Ukraine in den letzten Wochen in einen Stellungskrieg gewandelt hat, da man in Kiew zu Recht befürchtet, noch mehr Gebiete an Russland verlieren zu können.

"In der Ukra­ine stoppten unter anderem kleine Gruppen, bewaffnet mit leichten Panzerabwehrwaffen, den russischen Vormarsch", so stellt es die FAZ dar. Diesen Ansatz möchte man in Taiwan "kopieren". Dafür wolle Taiwan auch Boden-Luft-Raketen vom Typ Stinger und Panzerabwehrwaffen vom Typ Javelin von den Vereinigten Staaten kaufen, sagt der Militärforscher Jyh-Shyang Sheu vom Institute for National Defense and Security Research, das die taiwanische Regierung in Verteidigungsfragen berät.

Dass die abtrünnige Insel Taiwan mit Flugabwehrraketen vom Typ Stinger in einen Krieg mit der übermächtigen Atommacht China ziehen könnte, macht von vornherein deutlich, wie der Westen die Inselrepublik Taiwan ebenso wie die Ukraine in einen aussichtslosen Krieg schicken würde, durch den die USA lediglich ihre eigenen Interessen durch gehorsame Akteure als Stellvertreter durchsetzen lassen wollen.

