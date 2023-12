Sambischer Parteichef: Die westlichen Sanktionen "vereinen Russland und Afrika"

Die USA und Europa "stoßen andere Länder in den Krieg", erklärte Fred M’membe in einer Liveschaltung mit "RT". Aber die Sanktionen, die er "hybride Kriege" nennt, brächten Russland und Afrika einander so nahe, wie sie sich zu Zeiten der Sowjetunion einmal waren.

Quelle: RT

Der Westen zwinge andere Länder in den Krieg, während er versucht, ihre Ressourcen zu "rauben", sagte Fred M’membe, der Vorsitzende der Sozialistischen Partei Sambias, in einem Exklusivinterview mit RT. Meinung Russlands Ukraine-Operation ermutigt die Welt, den Westen für die Kolonialära zu belangen Er warf den USA und Europa vor, zu versuchen, ihre Hegemonie zu erhalten, während sie von anderen stehlen würden. "Sie stoßen andere Länder in den Krieg. Sie berauben andere Länder ihrer Ressourcen", kritisierte M’membe am Samstag in dem RT-Beitrag. Den jüngsten Vorschlag von US-Präsident Joe Biden an die G7-Länder, während des Konflikts zwischen Moskau und Kiew die eingefrorenen russischen Gelder an die Ukraine zu überweisen, beschrieb der sambische Politiker als "Kleptomanie" und fügte hinzu, dass der russische Außenminister Sergei Lawrow das ebenso bewertet habe. "Das sind Kleptomanen … wenn sie in eine Krise geraten, fangen sie an zu stehlen. Sie stehlen globale Ressourcen", stellte M’membe fest. Laut dem sambischen Politiker haben die westlichen Sanktionen zu einer Neuorientierung der globalen Politik geführt und eine engere Zusammenarbeit zwischen Russland und afrikanischen Nationen ausgelöst. "Die Sanktionen, die sie [die westlichen Staaten] über unsere Länder verhängen, sind hybride Kriege". Und die Wirkung dieser Kriege ist, dass sie uns vereinen, um gemeinsam zu widerstehen, gemeinsam den Kampf aufzunehmen. Sie vereinen gerade Russland und Afrika enger als je zuvor." Seiner Ansicht nach hätten Russland und Afrika wieder das Niveau der Verbundenheit erreicht, das sie vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion besessen haben. Vergangene Woche sagte der russische Präsident Wladimir Putin, dass Moskau trotz der augenblicklichen Spannungen bereit sei, unter gewissen Bedingungen die Beziehungen zum Westen wiederherzustellen. M’membe stimmte dem russischen Staatschef zu, und betonte, dass "wir zusammenarbeiten müssen, um eine bessere Welt zu schaffen. Nicht für uns selbst, sondern für alle Bewohner dieses Planeten, die Europäer und die Amerikaner selbst eingeschlossen". Mehr zum Thema – Nach Besuch russischer Delegation: Niger beendet Militärabkommen mit der EU

