Bloomberg: China kontert US-Blockade bei Chips mit Exportverbot bei Spezialmaschinen

Das Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping hat nicht wirklich etwas geändert. Die USA erhalten ihre Handelsschranken aufrecht, und China erwidert. Und wählt eine Technologie, die der Westen nicht besitzt.

Quelle: www.globallookpress.com

Die Vereinigten Staaten versuchen auf verschiedenste Weise, den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas zu behindern. Ein dabei eingesetztes Mittel ist beispielsweise das Verbot, Maschinen zur Herstellung hochwertiger Computerchips nach China zu exportieren. Ein Verbot, das allerdings, wenn man nach Berichten der chinesischen Presse geht, durch die Entwicklung eigener Maschinen inzwischen weitgehend unwirksam gemacht wurde. Meinung Im Westen nichts Neues: Chinas Präsident Xi zu Gast in den USA Gleichzeitig haben die Vereinigten Staaten – und auch die EU – Pläne verkündet, nach denen sie die "Abhängigkeit" von chinesischen Produkten im Bereich der seltenen Erden verringern wollen. Zwei Drittel aller weltweit verwendeten seltenen Erden werden in China abgebaut. Die Pläne der westlichen Staaten sehen vor, andere mögliche Lieferanten zu suchen und dort die Förderung zu erhöhen. Die seltenen Erden sind siebzehn verschiedene Metalle, die "Erden" genannt wurden, weil sie in der Natur nicht rein, sondern nur als Oxide zu finden sind. Die Farbe von LEDs beispielsweise wird durch die verwendeten seltenen Erden bestimmt. Sie werden für Smartphones und Elektromotoren benötigt, aber auch in der Elektronik, in Windrädern und in verschiedenen Produkten der Rüstungsindustrie kommen sie zum Einsatz. Die erste Reaktion aus China auf diese Ankündigungen waren Exportbeschränkungen für Gallium, Germanium und Graphit. Der jetzt erfolgte Nachschlag dürfte die ganze, als "Abkoppeln" schöngeredete Wirtschaftskriegsführung deutlich erschweren. jetzt wurde nämlich der Export der Technologie zur Verarbeitung seltener Erden verboten. Und während der chinesische Anteil beim Abbau bei zwei Dritteln liegt, beträgt er bei der Verarbeitung hundert Prozent. "Bis vor kurzem gab es außerhalb Chinas kaum irgendeine Raffinerie für seltene Erden. Das bedeutet, seine Unternehmen und Forscher haben sich einen bedeutenden technologischen und praktischen Vorteil darin erarbeitet, diese seltenen Erden abzuscheiden und zu bearbeiten, während die Kenntnisse andernorts hinterherhinken", schreibt Bloomberg. Das angestrebte "Abkoppeln" könnte sich also als eine größere technologische Herausforderung erweisen, als die westlichen Staaten erwartet haben. Mehr zum Thema – Warum der "Halbleiter-Krieg" der USA gegen China zum Scheitern verurteilt ist

