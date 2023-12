Machtkampf in der Ukraine: Selenskij wird Verantwortung für Wehrpflichtkrise übernehmen müssen

Von Andrew Korybko

Auf einer Pressekonferenz am Dienstag gab Selenskij bekannt, dass das Militär bis zu einer halben Million zusätzlicher Wehrpflichtiger mobilisieren will. Er sagte jedoch, dass er vorerst keine Entscheidung darüber treffen wird, bis er mehr Informationen darüber erhalten habe, was diese neuen Truppen machen werden. Seine Ankündigung folgte auf die freimütige Erklärung des leitenden Beraters Podoljak im nationalen Fernsehen Anfang des Monats, dass der Staat bald eine selbst so bezeichnete "Propagandakampagne" starten wird, um die Einberufung zu unterstützen.

Das Scheitern der Gegenoffensive hat die ukrainische Moral zerrüttet, die Unterstützung des Westens geschwächt und die bereits bestehenden politischen Rivalitäten in Kiew verschärft, was insgesamt zu einer Explosion der öffentlichen Wut geführt hat, die Selenskij letzten Monat präventiv zu diskreditieren versuchte, indem er behauptete, Russland plane einen "Maidan 3" gegen ihn. Der mächtige "Atlantic Council" kaufte ihm diese Lüge jedoch nicht ab, und einer seiner Experten forderte ihn in einem Beitrag für Politico auf, eine "Regierung der nationalen Einheit" zu bilden, um die Wut zu bewältigen und abzumildern.

Der wichtigste außenpolitische Kolumnist der Financial Times ging noch einen Schritt weiter und zitierte in seinem jüngsten Artikel einen ungenannten ehemaligen US-Beamten, der sagte: "Wir müssen das Narrativ umdrehen und sagen, dass Putin gescheitert ist", um einen "öffentlich plausiblen Vorwand" für ein "Land-für-Frieden"-Abkommen mit Russland zu schaffen. Präsident Putin hat in diesem Monat deutlich gemacht, dass er nicht daran interessiert ist, den Konflikt einfach nur zu pausieren, aber er ist immer noch offen für politische Mittel, um Russlands sicherheitsrelevante Ziele in diesem Konflikt zu erreichen.

Selenskij ist trotz des beschriebenen Drucks des Westens nicht an einer Wiederaufnahme solcher Gespräche interessiert, und der Westen zögert, die Zugeständnisse zu billigen, die Russland für die Zustimmung zu einer "Land-für-Frieden"-Vereinbarung verlangt. Aus diesem Grund bereitet sich Selenskij auf eine mögliche russische Offensive vor, indem er die gesamte Front verstärkt, während der Westen möglicherweise ein Täuschungsmanöver gegen Weißrussland inszeniert, um den Konflikt zu eskalieren und Russland zu zwingen, seine geforderten Zugeständnisse zurückzunehmen. In dieser ausweglosen Situation hat sich die Krise um die Wehrpflicht in der Ukraine verschärft.

Die New York Times (NYT) veröffentlichte letzte Woche einen äußerst unangenehmen Artikel mit dem Titel "'Menschenfänger': Ukrainische Rekrutierer setzen harte Taktiken ein, um Stellen zu besetzen", dem in dieser Woche der Artikel des Wall Street Journal mit dem Titel "Ukraines Frontlinientruppen werden älter: 'Körperlich schaffe ich das nicht mehr'" folgte. Dazwischen gestand der ukrainische Militärgeheimdienstchef Budanow offen ein, dass die "Effizienz" der Wehrpflichtigen seines Landes "nahezu null" sei, und es sei nicht schwer zu verstehen, warum.

In einem anderen Artikel der NYT wurde kürzlich berichtet, dass "ukrainische Marineinfanteristen bei der Überquerung des Flusses Dnepr auf einem 'Selbstmordkommando' sind", wobei ein Hauch von Meuterei mitschwang, da die primären Quellen Gefahr liefen, wegen Ungehorsamkeit angeklagt zu werden, weil sie hinter dem Rücken ihrer Vorgesetzten ausländische Medien über diese suizidale Situation informierten.

Das Time Magazine enthüllte ebenfalls Ende Oktober, dass einige Frontkommandeure aufgrund von Waffen- und Truppenmangel begonnen hatten, den Befehlen des Präsidialamtes zur Offensive zu widersprechen.

Während sich die Wehrpflichtkrise in der Ukraine verschlimmert, hat die Popularität des Oberbefehlshabers Saluschny stark zugenommen, wie eine Mitte November durchgeführte Umfrage zeigte, die von The Economist in einem ihrer Artikel am Monatsende zitiert wurde und auf die der zuvor erwähnte Experte des "Atlantic Council" Bezug nahm. Der russische Auslandsgeheimdienstchef Naryschkin präsentierte in der vergangenen Woche eine Prognose über die Pläne des Westens, Selenskij durch Saluschny oder eine der anderen führenden Persönlichkeiten zu ersetzen, die genau eine Woche vor dem Artikel des Experten erfolgte.

Seine Popularität ist parallel zur öffentlichen Wut auf die Behörden gestiegen, die größtenteils durch Selenskijs Zwangsrekrutierungspolitik angetrieben wird. Er deutete zuletzt an, dass er bald versuchen könnte, eine weitere halbe Million Menschen von der Straße zu holen, falls er dem zustimme, was er als die neueste Forderung des Militärs bezeichnet. Hierin liegt jedoch der Widerspruch, denn es war Saluschnys Aussage gegenüber The Economist Anfang November, dass der Konflikt in eine Sackgasse geraten sei, was seine bereits bestehende Rivalität mit Selenskij noch verschärfte.

Saluschny weiß besser als jeder andere in der Ukraine, dass der von seiner Seite angestrebte maximale Sieg über Russland unmöglich ist, aber er wird trotzdem angestrebt, weil es letztlich die Entscheidung des Präsidenten ist, ob der Konflikt fortgesetzt wird oder nicht. Selenskijs Befehl, die gesamte Front zu verstärken, anstatt auf den beschriebenen Druck des Westens hin die Friedensgespräche mit Russland wieder aufzunehmen und die von Russland geforderten Sicherheitszugeständnisse ungeachtet seiner Schirmherren einseitig zu erfüllen, ist der Grund, warum mehr Wehrpflichtige eingezogen werden müssen.

Als Reaktion auf diese militärischen Aufgaben, die ihm gegen seinen mutmaßlichen Willen auferlegt wurden, informierte Saluschny vermutlich Selenskij, dass dies nur mit einer halben Million zusätzlicher Soldaten möglich sei. Doch Selenskij verfälschte die Wahrheit und ließ es so aussehen, als hätte sein Hauptkonkurrent diese Forderung auf eigene Faust gestellt. Diese Verdrehung der Wahrheit sollte die öffentliche Wut gegen Saluschny lenken, obwohl es Selenskij selbst ist, der aus eigennützigen politischen Gründen den Konflikt aufrechterhalten will, während er sich endlich zu beruhigen beginnt.

Der einzige Grund, warum er zu solchen Tricks greift, ist, dass er anscheinend befürchtet, dass ein echter "Maidan 3" zusammen mit einer bevorstehenden Meuterei heranreift. Ersteres könnte vom Westen gefördert werden, um den "öffentlichen plausiblen Vorwand" für das Letztere zu schaffen, vorausgesetzt natürlich, dass die Entscheidung getroffen wird. Das ist bisher noch nicht geschehen, aber diese zusammenhängenden Szenarien werden von Selenskij als glaubwürdig genug angesehen, um vorbeugend zu versuchen, die öffentliche Wut gegen seine Hauptkonkurrenten zu lenken, um sie zu verhindern.

Die Quintessenz dieser skandalösen Enthüllung während der Pressekonferenz am Dienstag ist, dass der ukrainische Führer von allen Seiten unter Druck steht, aber dennoch an seinen messianischen Vorstellungen eines maximalen Sieges über Russland festhält, wie es das Time Magazine laut einem ungenannten hochrangigen Mitarbeiter beschrieben hat. Dies intensiviert die sich zuspitzenden Krisen des Landes weiter und bringt alle wichtigen Akteure näher an den scheinbar unvermeidlichen Höhepunkt, bei dem einer von ihnen entweder nachgibt oder aus Verzweiflung einen Machtkampf gegen den anderen startet.

Übersetzt aus dem Englischen

Andrew Korybko ist ein in Moskau ansässiger amerikanischer Politologe, der sich auf die US-Strategie in Afrika und Eurasien sowie auf Chinas Belt & Road-Initiative, Russlands geopolitischen Balanceakt und hybride Kriegsführung spezialisiert hat.

