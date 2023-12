Ukraine: Ermordeter Ex-Abgeordneter postum vor Gericht geladen

Nach Angaben der ukrainischen Medien wurde der Ex-Abgeordnete der Werchowna Rada, Ilja Kiwa, in der Ukraine postum vor Gericht geladen. Kiwa war am 6. Dezember bei Moskau mit Schusswunden tot aufgefunden worden. Dahinter soll der ukrainische Geheimdienst SBU stecken.

Quelle: Gettyimages.ru © alexeynovikov

Der Anfang Dezember ermordete ehemalige Abgeordnete des ukrainischen Parlaments Werchowna Rada, Ilja Kiwa, soll in der Ukraine vor Gericht geladen worden sein. Dies berichtete die ukrainische Nachrichten- und Analyse-Webseite NV auf ihrem Telegram-Kanal: "Kiwa wurde postum vor Gericht gestellt. In der Vorladung vom 13. Dezember heißt es, dass er am 27. Dezember vor das Bezirksgericht Lytschakowski in Lwow geladen werde." Laut der von NV veröffentlichten Vorladung werde Kiwa am 27. Dezember um 14:00 Uhr Ortszeit als Angeklagter vor Gericht gestellt. Selenskij-Gegner Kiwa bei Moskau tot aufgefunden – ukrainischer Geheimdienst bekennt sich zu Mord Die Leiche von Kiwa mit Schusswunden wurde am 6. Dezember im Dorf Suponewo im Stadtbezirk Odinzowo des Moskauer Gebiets aufgefunden. Ein Strafverfahren wegen Mordes wurde anschließend eingeleitet. Vorläufigen Angaben zufolge wurde Kiwa am Abend im Park auf dem Gelände des Elitehotelkomplexes "Velich Club" von einer unbekannten Person mit einer nicht identifizierten Waffe erschossen. Der Mann erlag auf der Stelle seinen Verletzungen. Ein Vertreter des ukrainischen Militärnachrichtendienstes (GUR), Andrei Jussow, erklärte, Kiwa sei "während einer Sonderoperation des SBU liquidiert" worden. Der SBU ist der Inlandsgeheimdienst der Ukraine. Am 13. November verurteilte das Bezirksgericht Lytschakowski Ilja Kiwa in Abwesenheit zu 14 Jahren Gefängnis, nachdem er in mehreren Punkten, darunter auch wegen des angeblichen Hochverrats, für schuldig befunden worden war. Der ehemalige Abgeordnete der Werchowna Rada war einst Mitglied der Partei "Oppositionsplattform – Für das Leben", die derzeit in der Ukraine verboten ist. Mehr zum Thema - Politischer Rivale von Selenskij unter Hochverratsverdacht

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.