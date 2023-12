Huthi-Angriffe im Roten Meer: Kosten für Handelsschifffahrt steigen – USA schmieden Militärkoalition

Die Huthi attackieren im Roten Meer Containerschiffe mit Verbindungen zu Israel – um aufseiten der Palästinenser in den Gaza-Krieg einzugreifen. Die USA bilden nun eine Militärkoalition zum Schutz der Schifffahrt in der Region. Einige Schiffe nehmen bereits einen wesentlich längeren Weg in Kauf und fahren um Afrika herum.

Vor dem Hintergrund der Huthi-Angriffe auf Schiffe setzen einige der weltgrößten Reedereien ihre Fahrten durch das Rote Meer aus. Nachdem Mærsk und Hapag-Lloyd den Containerverkehr eingestellt hatten, folgten diesem Beispiel auch die Schifffahrtsunternehmen MSC und CMA CGM. Wegen der anhaltenden Angriffe der Huthi auf Frachtschiffe hat zudem die taiwanische Reederei Evergreen den Frachtverkehr nach Israel gestoppt. Einige Schiffe nehmen bereits einen wesentlich längeren Weg in Kauf und fahren ihre Fracht um die Südspitze Afrikas. Der Suezkanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und bietet damit die kürzeste Verbindung auf dem Seeweg zwischen Asien und Europa. Die Alternativstrecke um das südafrikanische Kap der Guten Hoffnung verlängert die Transporte indes um einige Tage. Badass Ansarallah - and to a large extent Iran - now rule the Bab al-Mandeb and the Red Sea. Ansarallah is turning a key geoconomic chessboard upside down. https://t.co/KnDvK1Ym0F — Pepe Escobar (@RealPepeEscobar) December 16, 2023 Angesichts einer zunehmenden Zahl von Angriffen auf Handelsschiffe im Roten Meer durch die vom Iran unterstützten Huthi verstärkt das US-Militär nun in der Region seine Zusammenarbeit mit den Streitkräften anderer Länder. An der neuen Sicherheitsinitiative mit dem Namen "Operation Prosperity Guardian" beteiligen sich nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums in Washington mehrere Länder, darunter das Vereinigte Königreich, Bahrain, Kanada, Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen, die Seychellen und Spanien. Durch die verstärkte Kooperation zwischen den Seestreitkräften soll der Schutz für Handelsschiffe verbessert werden. Schifffahrt durch Rotes Meer bricht ein ‒ erste Reederei meidet nun auch Israel Infolge der pro-palästinensischen Marineoperationen des Jemens sind die Schifffahrtskosten im Roten Meer erheblich gestiegen, sodass Unternehmen – darunter auch israelische – gezwungen sind, teure Umleitungen zu wählen und die Preise zu erhöhen. Anfang dieses Monats begann das israelische Schifffahrtsunternehmen Zim, Alternativrouten um Afrika herum einzurichten. Während sich die Bedrohungssituation am Golf von Aden weiter zuspitzt, erwägt auch die Bundesregierung Möglichkeiten, eine maritime Sicherungsoperation zu unterstützen. In Berlin wird außerdem auf Staatssekretärsebene beraten, wie ein solcher Einsatz vom Parlament mandatiert werden könnte. Das Entsendegesetz sieht Auslandseinsätze der Bundeswehr nur im Rahmen der NATO-Bündnisverteidigung oder im Auftrag internationaler Organisationen wie der UNO oder der EU vor. Die Huthi-Bewegung im Jemen greift Israel seit Ausbruch des Gaza-Krieges mit Drohnen und Raketen an und attackiert Schiffe im Roten Meer, um sie an einer Durchfahrt in Richtung Israel zu hindern. Die Huthi drohen damit, Schiffe jeglicher Nationalität auf dem Weg nach Israel an der Durchfahrt im Roten Meer zu hindern. Nur Frachtern, die Hilfsgüter für den Gazastreifen lieferten, würde die Durchfahrt gestattet. Mehr zum Thema - Nach Huthi-Angriffen: Reedereien stoppen weltweit Containerverkehr durch das Rote Meer

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.