Spitzenmilitärs der Ukraine und der USA suchen nach neuen Strategien im Konflikt nach der erfolglosen Offensive. In diesem Zusammenhang soll sich der US-General Antonio Aguto über längere Zeitperioden in Kiew aufhalten. Wer ist er und was könnte das Ziel seiner Mission sein?

Von Ilja Kramnik

Die Nachricht über die Entsendung eines US-amerikanischen Generals nach Kiew geht durch die Presse. Wer wurde dorthin entsandt und warum?

General Antonio Aguto, den manche einen neuen Militärberater in der Ukraine zu nennen beginnen, ist in Wirklichkeit seit Längerem am Krieg beteiligt: bis Dezember des vergangenen Jahres befehligt er die sogenannte Gruppe zur Unterstützung der Sicherheit, zu deren Aufgaben die Qualitätssteigerung der Zusammenarbeit zwischen Militärangehörigen der NATO und der Ukraine und die Unterstützung der Letzteren bei der Vorbereitung der Offensive gehörte.

Was passiert jetzt? Laut Ankündigungen der US-amerikanischen Presse ist die Rede von einer weiteren Reise von Aguto nach Kiew, wo er an der Ausarbeitung einer neuen Strategie, darunter an einer Serie von Militärspielen, teilnehmen soll.

Irgendwelche prinzipiellen Änderungen, die dem ukrainischen Militär einen plötzlichen Erfolg sichern könnten, sind von dieser Reise nicht zu erwarten. Aguto wird weder Millionen Geschosse noch Tausende Panzer mitbringen, und seine Schulterklappen mit drei Sternen sind allein keine große Hilfe.

Warum wurde ihm also überhaupt Beachtung geschenkt? In diesem Fall ist wohl der Zeitung The New York Times zu danken: wenn sie das berichtet, dann wird es wahrscheinlich jemand Wichtiges sein.

Wichtig ist in Wirklichkeit etwas anderes. Ein Militärberater, der sich in der EU oder den USA befindet, und einer, der sich unmittelbar vor Ort befindet, sind in einem prinzipiell unterschiedlichen Maße über den Konflikt informiert. Ersterer verfügt über das, was ihm nach einer Filtration und Zensur vorgelegt wurde, und Letzterer kann zumindest theoretisch das Geschehen unmittelbar beobachten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass gerade dies für das Pentagon heute die wichtigste Aufgabe darstellt – zu verstehen, in welchem Zustand sich das ukrainische Militär überhaupt befindet. Betrachtet man die vergangenen Monate, hat es seinen westlichen Kollegen reichlich Märchen aufgetischt, während sich die Realität als enttäuschend erwies. Unter diesem Gesichtspunkt wurde Aguto, der sowohl über Kampferfahrung als auch über Erfahrung bei der Leitung von Ausbildungstruppenteilen verfügt, wahrscheinlich für die geeignetste Kandidatur gehalten, um sowohl den allgemeinen Zustand des ukrainischen Militärs, als auch dessen Perspektiven in absehbarer Zukunft einzuschätzen.

Übersetzt aus dem Russischen.

Ilja Kramnik ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter des Zentrums für Studium der strategischen Planung des Instituts für Weltwirtschaft und internationale Beziehungen der Russischen Akademie der Wissenschaften. Man kann ihm auf seinem Telegramkanal folgen.

Anmerkung der Redaktion: Am Nachmittag des 14. Dezember 2023 landete der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij überraschend in der Bundesrepublik und besuchte die US-Basis in Wiesbaden, wo die militärische Hilfe für die Ukraine koordiniert wird. Ein Sprecher Selenskijs bestätigte, dass der Präsident dort den NATO-Oberbefehlshaber Christopher Cavoli sowie zwei weitere hochrangige US-Militärs getroffen hatte, darunter Antonio Aguto.



