Putin: Russland braucht keine zweite Mobilisierungswelle

Als Ergebnis der sogenannten ukrainischen Gegenoffensive hat das russische Militär 747 Panzer und 2.300 gepanzerte Fahrzeuge zerstört, sagte Wladimir Putin. In diesem Zusammenhang plane Russland keine neue Mobilisierungswelle, da es ständig neue Freiwillige gebe.

Quelle: Sputnik © Stanislaw Krassilnikow

Der Westen habe der Ukraine alles gegeben, was er versprochen habe, und sogar noch mehr, aber russische Soldaten hätten seit dem Beginn der "Gegenoffensive" Kiews bereits 747 Panzer und 2.300 gepanzerte Fahrzeuge zerstört, sagte der russische Präsident Wladimir Putin. Auf der großen Jahrespressekonferenz fasste er die Ergebnisse des Jahres zusammen und erklärte: "Wir haben allein seit der sogenannten Gegenoffensive 747 Panzer zerstört, dies ist der Stand von gestern Abend, und fast 2.300 gepanzerte Fahrzeuge verschiedener Klassen." Putin teilte auch mit, der Westen habe der Ukraine die Lieferung von etwas mehr als 400 Panzern zugesagt. Der russische Präsident fügte hinzu: "Das ist es, worum es bei der Entmilitarisierung geht. Oder wir einigen uns auf bestimmte Parameter, auf die wir uns übrigens bei den Gesprächen in Istanbul bereits geeinigt haben. Sie wurden danach einfach in den Ofen geworfen, diese Vereinbarungen <...> Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder sich zu einigen und eine Lösung zu finden, oder eine Lösung auf einem gewaltsamen Wege. Das ist es, was wir anstreben werden." Gescheiterte Gegenoffensive: USA beginnen mit Schuldzuweisungen an Kiew Nach dem offensichtlichen Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive sagte Putin, Russland brauche keine zweite Mobilisierungswelle. Er betonte, dass die bereits mobilisierten Soldaten effektiv kämpften, auch wenn ihnen zu Beginn der Rekrutierung "viel Ironie" entgegengebracht worden sei. Nach Angaben des Präsidenten befinden sich derzeit 244.000 mobilisierte Personen direkt im Kampfgebiet. Russland habe eine umfangreiche Kampagne zur Rekrutierung von Freiwilligen für die Truppen gestartet. 486.000 Soldaten wurden bereits rekrutiert, obwohl der Plan bei 412.000 lag, und der Strom von Vertragssoldaten und Freiwilligen reißt nicht ab, so der Präsident. Putin versicherte:

"Jeden Tag kommen anderthalbtausend im ganzen Land hinzu." Die Teilmobilisierung-– im Jahr 2022 wurde am 21. September angekündigt. Am 28. Oktober desselben Jahres berichtete der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu Putin über den Abschluss der Mobilisierungsaufgabe und die Einberufung von 300.000 Mann. Mehr zum Thema – LIVE: Traditionelle Frage- und Pressestunde mit Putin

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.