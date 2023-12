Chinesische Hacker greifen in einem Jahr etwa 20 Organisationen in den USA an

Nach Angaben der Washington Post haben chinesische Hacker im Laufe des Jahres etwa zwei Dutzend Organisationen in den USA angegriffen. Der Angriff betraf einen Hafen an der Westküste der USA, ein Wasserversorgungssystem auf Hawaii und eine Öl- und Gaspipeline.

Quelle: Gettyimages.ru © Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket

Die Vereinigten Staaten haben im vergangenen Jahr Angriffe von Chinas "Cyber-Armee" auf etwa zwei Dutzend Organisationen registriert, berichtete die Washington Post (WP) unter Berufung auf ungenannte Beamte und Vertreter der Internet-Sicherheitsbranche. Zu den von den Hackerangriffen betroffenen Unternehmen gehörten ein großer Hafen an der Westküste des Landes, eine Öl- und Gaspipeline und ein Wasserversorgungssystem auf Hawaii. Es gab keine Unterbrechungen ihrer Arbeit, so die Gesprächspartner der Zeitung. Ebenfalls angegriffen wurde das Unternehmen, das das Energiesystem von Texas betreibt, das unabhängig von den Systemen des restlichen Landes funktioniert. Die Hacker hätten auch mehrere Organisationen außerhalb der USA ins Visier genommen, fügten WP-Quellen hinzu. Cyber-Experte: Gezielte Angriffe auf Infrastruktur und große Unternehmen Russlands nehmen zu Von der Nachrichtenagentur befragte Beamte vermuteten, dass die Versuche chinesischer Hacker, die Infrastruktur im Westen, einschließlich Hawaii, wo die Pazifikflotte des Landes stationiert ist, zu stören, auf die Absicht Pekings hindeuten, die Entsendung von Truppen und Ausrüstung in die Region Taiwan im Falle eines Konflikts dort zu erschweren. Brandon Wales, Exekutivdirektor der Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit (CISA) des Heimatschutzministeriums, sagte, China versuche, "die Vereinigten Staaten daran zu hindern, ihre Macht in Asien auf diese Weise auszuweiten oder ein gesellschaftliches Chaos im eigenen Land zu verursachen". Er behauptete: "Dies ist ein bedeutender Unterschied zu den chinesischen Cyber-Aktivitäten von vor sieben bis zehn Jahren, die sich hauptsächlich auf politische und wirtschaftliche Spionage konzentrierten." WP verknüpft diese neuen Daten mit Informationen über den Volt-Typhoon-Cyberangriff, der Mitte 2021 begann. Wie von Microsoft berichtet, wurde er von einer staatlich geförderten chinesischen Organisation gleichen Namens durchgeführt, die sich normalerweise mit Spionage und Informationsbeschaffung beschäftigt. Betroffen waren Unternehmen in den Bereichen "Kommunikation, Fertigung, Versorgung, Transport, Bauwesen, Schifffahrt, Regierung, Informationstechnologie und Bildung". Das Unternehmen stellte fest, dass die Aktionen von Volt Typhoon "die kritische Kommunikationsinfrastruktur zwischen den Vereinigten Staaten und der asiatischen Region während zukünftiger Krisen stören könnten." Mehr zum Thema - USA: China unterhält seit 2019 eine "Spionagebasis" auf Kuba

