Trotz Veto des Präsidenten: Bulgarien schickt 100 gepanzerte Fahrzeuge in die Ukraine

Das bulgarische Parlament hat ein Abkommen ratifiziert, mit dem der Ukraine gepanzerte Mannschaftstransportwagen aus der Sowjetzeit zur Verfügung gestellt werden, die Jahrzehnte in Lagerhäusern deponiert wurden. Dabei hatte Präsident Radev ein Veto gegen die Lieferung eingelegt.

Quelle: AFP © Bryan R. Smith

Das bulgarische Parlament hat das Veto von Präsident Roumen Radev gegen das Abkommen zwischen dem bulgarischen Innenministerium und dem ukrainischen Verteidigungsministerium über die Lieferung von gepanzerten Mannschaftstransportwagen aus der Sowjetzeit überstimmt, berichtet die bulgarische Zeitung Sofia Globe. Nach Angaben des Sofia Globe stimmten 161 bulgarische Abgeordnete dafür, das Veto des Präsidenten aufzuheben, während 55 andere dagegen stimmten. Das bulgarische Parlament kann das Veto des Präsidenten durch eine einfache Mehrheitsentscheidung kippen. Seit seinem Amtsantritt im Januar 2017 hat Präsident Radev 34 Mal von seinem Veto Gebrauch gemacht, berichtet Sofia Globe weiter. EU weiterhin von russischer Atomindustrie abhängig Anfang dieser Woche hatte Radev sein Veto gegen die Ratifizierung des Abkommens eingelegt und erklärt, dass die gepanzerten Mannschaftstransportwagen, die Bulgarien an die Ukraine liefern wollte, von der bulgarischen Grenzpolizei oder der Feuerwehrdirektion des bulgarischen Innenministeriums genutzt werden könnten. Er sagte, die Abgeordneten hätten es versäumt, objektiv zu bewerten, ob diese gepanzerten Mannschaftstransportwagen in Bulgarien nicht mehr zur Bekämpfung von Naturkatastrophen und zum Schutz der Grenze benötigt würden. Präsident Radev hat sich wiederholt gegen Bulgariens Militärhilfe für die Ukraine ausgesprochen und behauptet, die Lieferung von Ausrüstung aus der Sowjetära an die Ukraine würde Bulgariens eigene Verteidigungskapazitäten schwächen und "das Risiko mit sich bringen, dass Bulgarien in den Krieg verwickelt wird". Die 100 gepanzerten Mannschaftstransporter aus der Sowjetära und die verfügbare Bewaffnung sowie Ersatzteile wurden vor etwa 40 Jahren hergestellt und befinden sich seitdem in den Lagern des bulgarischen Innenministeriums. Mehr zum Thema – Europa zunehmend unwillig, Waffen an Ukraine zu liefern

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.