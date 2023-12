Putin zu Besuch in Abu Dhabi: Beziehungen zwischen Russland und VAE auf Rekordhöhe

Am Mittwoch hat Russlands Präsident Wladimir Putin die Vereinigten Arabischen Emirate besucht. Der Staatschef lobte die Beziehungen zwischen den Ländern, die ein Rekordniveau erreicht haben. Die Kooperation in vielen Bereichen entwickele sich in einem schnellen Tempo.

Russlands Präsident Wladimir Putin ist am Mittwoch in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist. Bei dem Treffen mit seinem Amtskollegen Muhammad bin Zayid bin Sultan Al Nahyan erklärte Putin, dass die Beziehungen zwischen den zwei Ländern auf einem beispiellos hohen Niveau sind. Dies verdanke er der Position des VAE-Präsidenten und den ständigen Kontakten zwischen hochrangigen Beamten der Länder. BRICS-Erweiterung: Sechs Länder sollen neue Vollmitglieder werden Die VAE gelten Putin zufolge als größter Handelspartner Russlands in der arabischen Welt. Im Laufe des vergangenen Jahres sei der Güterverkehr um 67,7 Prozent gestiegen und würde sich hoffentlich auch in diesem Jahr weiter zunehmen. Außerdem werde die Kooperation im Bereich Industrie gefördert, und zwar bei dem Aufbau von Produktionsanlagen in den beiden Ländern. Im Öl- und Gassektor seien Russland und die VAE an mehreren gemeinsamen Projekten beteiligt und arbeiten im Rahmen der OPEC+ zusammen. Was den Bereich Tourismus betreffe, hob Putin hervor, dass fast eine Million russischer Staatsbürger im Jahr 2022 die VAE besucht hätten. Muhammad bin Zayid bezeichnete seinerseits die Beziehungen zu Russland als "historisch", wobei sie sich in mehreren Richtungen entwickeln. Der Schwerpunkt liege im Energiesektor: Innerhalb dieses Jahres habe Abu Dhabi seine Investitionen in die russische Ölbranche um 103 Prozent erhöht. Andere Prioritätsbereiche seien Innovation, Infrastruktur und moderne Technologie. Auf der internationalen Bühne engagieren sich die VAE gemeinsam mit Russland auf verschiedenen Plattformen, wie etwa die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, der Golf-Kooperationsrat und die BRICS, denen die VAE im August 2023 beigetreten sind. Putin lud Muhammad bin Zayid zur Teilnahme am nächsten BRICS-Gipfel ein, der in Russlands Stadt Kasan im Oktober 2024 stattfindet. Putins Besuch in Abu Dhabi dauerte einige Stunden. Neben der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern wurden auch die aktuellen Spannungen in der Welt erörtert, insbesondere der Krieg zwischen Israel und der Hamas und der Ukraine-Konflikt. Anschließend reiste Putin nach Saudi-Arabien. Mehr zum Thema – Nach BRICS-Einladung: Westen plant den Golfstaat VAE wegen Handel mit Russland unter Druck zu setzen

