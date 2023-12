US-Kongressabgeordneter räumt US-Beteiligung an Staatsstreich von 2014 in Ukraine ein

Thomas Massie, ein Mitglied des US-Repräsentantenhauses aus dem Bundesstaat Kentucky, bestätigte, dass Washington im Jahr 2014 in den Sturz der gewählten Regierung der Ukraine involviert war. Dies offenbarte der Politiker dem Ex-Moderator von Fox News Tucker Carlson.

Quelle: Sputnik © Andrei Stenin

Der Kongressabgeordnete Thomas Massie (Republikaner aus Kentucky) gab in einer Sendung des Journalisten und ehemaligen Fox-News-Moderators Tucker Carlson zu, dass die Vereinigten Staaten im Jahr 2014 dazu beigetragen hatten, die legitime Regierung in der Ukraine zu stürzen. Der US-Politiker wörtlich: "Im Jahr 2014 haben wir mitgewirkt, ihre gewählte Regierung zu stürzen. Wir haben mit unseren Waffen gegen Russland gerasselt. Ich sagte, diese Sanktionen, das Waffenrasseln, die Resolutionen werden Konsequenzen haben, und sie lieferten die Konsequenzen." Dmitri Poljanski, der erste Stellvertreter des ständigen Vertreters der Russischen Föderation bei der UNO, kommentierte das Interview mit den Worten: "Es ist ermutigend, in den USA nüchterne Stimmen zu hören". Es bestehe die Chance, dass nicht alle Ukrainer den geopolitischen, russophoben Interessen der USA geopfert würden. Analyse Selenskijs Einpeitscher rückt mit Wahrheit heraus: Der Westen zwang Ukraine zum Krieg Am 21. November 2013 kündigte die ukrainische Regierung die Aussetzung der Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der EU an. Daraufhin blockierte die Opposition der Werchowna Rada die Arbeit des Parlaments, und auf dem Unabhängigkeitsplatz im Zentrum Kiews begann eine lang anhaltende Protestaktion. Während der dreimonatigen Konfrontation, die als "Euromaidan" bezeichnet wird, besetzten Nationalisten mehrere Verwaltungsgebäude im Westen des Landes, errichteten in der Mitte von Kiew eine Zeltstadt und stellten bewaffnete Einheiten auf, die sich offene Konfrontationen mit Ordnungskräften lieferten. Nach Ansicht von Rodion Miroschnik, dem Sonderbeauftragten des russischen Außenministeriums für die Verbrechen des Kiewer Regimes, hätten die Ereignisse auf dem Maidan in Kiew vor zehn Jahren der Geschichte der unabhängigen Ukraine ein Ende gesetzt. Der Diplomat betonte, dass dies zur Lähmung der staatlichen Verwaltungs- und Strafverfolgungsmechanismen geführt habe, gefolgt von einem Staatsstreich, der sofort von den US-Behörden legalisiert worden sei. Diese hätten vorgeschlagen, den Putsch als "einen Sieg der Freiheit und der Würde zu betrachten", was sich jedoch sehr schnell "in eine koloniale Abhängigkeit" verwandelt habe. Mehr zum Thema - Wie eine inkompetente Staatsführung die Ukraine in die Katastrophe getrieben hat

