Lukaschenko bei Gesprächen mit Xi: Weißrussland ein zuverlässiger Partner für China

"Weißrussland war, ist und wird immer ein zuverlässiger Partner für China sein." Eine entsprechende Erklärung gab der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko bei den Gesprächen mit Chinas Präsident Xi Jinping am Montag in Peking ab.

Quelle: Sputnik © Sergei Gunejew

Der Präsident Weißrusslands, Alexander Lukaschenko, hat sich mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping im Staatsgästehaus Diàoyútái in China getroffen. Dies berichtet der Telegram-Kanal "Pul Perwogo". Bei den Gesprächen sagte der weißrussische Staatschef, dass Weißrussland immer ein zuverlässiger Partner für China gewesen sei und es auch bleiben werde, berichtet die Agentur BelTA. Lukaschenko erklärte außerdem seine Bereitschaft, aktuelle Fragen der Zusammenarbeit zu erörtern und Standpunkte zu verschiedenen Problemen der internationalen Beziehungen auszutauschen. Und er fügte hinzu: "Die Entwicklung einer umfassenden und allwetterfähigen strategischen Zusammenarbeit zwischen Weißrussland und China wird durch die Ähnlichkeit unserer Ideologien und die Logik der internationalen Ereignisse und Prozesse bestimmt, die heute stattfinden." Die historische Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern habe zur Vertiefung traditioneller Richtungen sowie der Bildung neuer Vektoren und Mechanismen der Zusammenarbeit geführt. Lukaschenko betonte: "Weißrussland war, ist und wird immer ein zuverlässiger Partner für China sein." Ihm zufolge habe Weißrussland schon seit langem entschieden, dass es mit China zusammenarbeiten und in Frieden leben wolle. Des Weiteren tauschten die Politiker Geschenke aus. Laut BelTA überreichte der weißrussische Präsident seinem chinesischen Amtskollegen mehrere Kunstwerke, die die Republik und die Freundschaft zwischen den beiden Ländern symbolisieren. Xi überreichte dem weißrussischen Staatschef seinerseits ein Seidengemälde, das chinesische Berglandschaften zeigt, und Äpfel aus der Provinz Hunan. Dem jüngsten Sohn Lukaschenkos, Nikolai, schenkte Xi einen roten Trainingsanzug mit der Aufschrift "China". Während des Geschenkaustauschs interessierte sich der chinesische Präsident insbesondere für weißrussische Schokolade. Besuch in China: Lukaschenko bekräftigt Unterstützung für Pekings globale Sicherheitsinitiative Zuvor hatte die staatliche Agentur BelTA berichtet, dass Lukaschenko am 3. und 4. Dezember zu einem Arbeitsbesuch nach China reisen und mit Xi Jinping zusammentreffen werde. Bei dem Treffen sollen Fragen des Handels, der Wirtschaft, der Investitionen und der internationalen Zusammenarbeit besprochen werden. Das letzte Mal besuchte Lukaschenko China in de Zeit vom 28. Februar bis 2. März 2023. Nach Angaben des Ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten der weißrussischen Regierung, Nikolai Snopkow, beliefen sich die wirtschaftlichen Ergebnisse der getroffenen Vereinbarungen auf über 3,5 Milliarden US-Dollar. Mehr zum Thema – Lukaschenko: Weißrussland ist bereit zur Unterstützung Afrikas im Kampf gegen koloniales Erbe

