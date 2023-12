US-amerikanisches Kriegsschiff und mehrere Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurden am Sonntag ein US-amerikanisches Kriegsschiff und mehrere Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen. Laut einer Mitteilung des Pentagon handelte es sich um den Zerstörer "USS Carney".

Quelle: AFP © Aaron Lau / US NAVY

Ein US-amerikanisches Kriegsschiff und mehrere Handelsschiffe sind am Sonntag im Roten Meer angegriffen worden, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Nach Angaben des Pentagons stellt dies möglicherweise eine größere Eskalation in einer Reihe von Angriffen auf den Schiffsverkehr im Nahen Osten im Kontext des Krieges zwischen Israel und Hamas dar. In einer Mitteilung des Pentagons hieß es: "Wir haben Kenntnis von Berichten über Angriffe auf die USS Carney und Handelsschiffe im Roten Meer und werden Informationen zur Verfügung stellen, sobald sie verfügbar sind." Golf von Aden: Huthis greifen Zerstörer der US-Marine mit Raketen an Das britische Militär hatte zuvor von einem mutmaßlichen Drohnenangriff und Explosionen im Roten Meer berichtet, ohne weitere Details bekannt zu geben. Maritime Sicherheitsquellen sagten laut Al Jazeera jedoch, dass mindestens ein Frachter von zwei Drohnen getroffen wurde, als er im Roten Meer unterwegs war. Das britische Seesicherheitsunternehmen Ambrey teilte zuvor mit, dass ein weiteres Containerschiff durch einen Drohnenangriff vor dem nordjemenitischen Hafen von Hodeidah beschädigt worden sei. Das Pentagon gab nicht an, woher der Beschuss gekommen sein soll. Die jemenitischen Huthi haben jedoch aufgrund der aktuellen Situation in der Region mehrere Angriffe auf Schiffe im Roten Meer sowie Drohnen- und Raketenangriffe auf Israel durchgeführt. Mehr zum Thema – Furcht vor Unterbrechung von Lieferketten: Huthi kapern israelisches Schiff



