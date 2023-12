Lawrow enthüllt: Westen wollte nach Minsk-Vereinbarung Militärbasen am Schwarzen Meer errichten

Der Westen wollte nach dem Abschluss des Minsker Abkommens einen US-Militärstützpunkt am Schwarzen Meer und einen britischen Stützpunkt am Asowschen Meer nahe an der Grenze zu Russland errichten. Damit begründete Lawrow unter anderem den Beginn der militärischen Sonderoperation Russlands im Februar 2022 auf der Tagung des OSZE-Ministerrates in Skopje.

Quelle: AFP © Robert Atanasovski

Der Westen wollte nach dem Abschluss des Minsker Abkommens einen US-Militärstützpunkt am Schwarzen Meer und einen britischen Stützpunkt am Asowschen Meer errichten. Dies sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow auf einer Pressekonferenz im Anschluss an ein Treffen der Außenminister der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Lawrow gibt Pressekonferenz nach Tagung des OSZE-Ministerrates in Skopje "Der Plan war, eine US-Militärbasis am Schwarzen Meer und eine britische am Asowschen Meer zu errichten. Wenn Sie sich die Karte ansehen, werden Sie verstehen, dass dies [für Russland] unter keinen Umständen akzeptabel ist", erklärte er mit Blick auf die Versuche des Westens, Russlands Sicherheit von der Ukraine aus zu bedrohen, obwohl die Minsker Vereinbarungen noch in Kraft seien. Jahrelang hat Kiew sein Bestes getan, um die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zu verhindern, die für die Lösung der Situation im Donbass entscheidend sind. Im Februar 2022 erreichten die Spannungen entlang der Kontaktlinie durch den intensiven Beschuss vonseiten der ukrainischen Streitkräfte einen Siedepunkt. Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin eine militärische Sonderoperation an, die auf ein Ersuchen der Anführer der Donbass-Republiken zurückgehe. Nach dem Start der militärischen Sonderoperation fanden in Weißrussland mehrere Gesprächsrunden zwischen Russland und der Ukraine statt. Im Juni 2023 zeigte Putin ein paraphiertes Friedensabkommen zur Beendigung der Kämpfe in der Ukraine, das im März 2022 vorbereitet worden war. Kiew habe sich jedoch geweigert, es zu unterzeichnen, hieß es. Mehr zum Thema - Treffen in Skopje: OSZE laut Lawrow nur noch "Anhängsel der EU und NATO"

