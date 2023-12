US-Medien: Israel lagen Angriffspläne der Hamas seit mehr als einem Jahr vor

Hinweise auf einen geplanten Großangriff der Hamas lagen Israel laut einem Bericht der New York Times vor dem 7. Oktober bereits seit mehr als einem Jahr vor. Demnach gab es einen umfassenden Austausch israelischer Behörden zu einem 40 Seiten langen Dokument mit dem Codenamen "Jericho-Mauer", das einen Gefechtsplan der Hamas skizzierte. Dieser soll bis ins Detail dem Angriff geähnelt haben, den die Hamas-Kämpfer dann am 7. Oktober aus dem Gazastreifen heraus ausführten. Das Szenario sei von israelischen Militär- und Geheimdienstmitarbeitern als zu anspruchsvoll und schwierig in der Ausführung abgetan worden, berichtete die US-Zeitung am Donnerstag.

Vorgesehen waren laut Dokument Raketenbeschüsse zu Beginn, Drohnen, die die Überwachungskameras und Automatikgeschosse entlang der Grenze ausschalten, sowie Kämpfer, die in Massen mit Fallschirmen, Motorrädern oder zu Fuß in Israel einfallen – ein Entwurf, dem die Hamas letztlich "mit erschreckender Präzision" folgte, wie die Zeitung schrieb.

"Es gibt keinen Zweifel, dass der Angriff vom 7. Oktober ein Versagen unsererseits war. Natürlich war es ein Versagen", sagte Israels Regierungssprecherin Tal Heinrich in Bezug auf den Bericht des US-Senders CNN in der Nacht zum Freitag. Auf die Frage, inwiefern Israels Premier Benjamin Netanyahu von dem Angriffsszenario gewusst bzw. die Dokumente gelesen habe, sagte Heinrich: "Wir werden Untersuchungen anstellen. Der Ministerpräsident hat auch darüber gesprochen. Wenn es an der Zeit ist, wird er mehr sagen."

Detaillierte Berichte von der Grenze zu Gaza, die vor einem bevorstehenden Angriff der Hamas warnten, wurden in Regierungskreisen in Israel als "imaginäres Szenario" abgetan, wie zwei informierte Quellen der Financial Times (FT) letzte Woche mitteilten. Ein ägyptischer Geheimdienstbeamter erklärte kürzlich gegenüber der Nachrichtenagentur AP, dass Tel Aviv wiederholte Warnungen ignoriert habe, dass die im Gazastreifen ansässige Terrorgruppe "etwas Großes" plane.

Der öffentlich-rechtliche israelische Rundfunk KAN berichtete am 23. November über Einzelheiten einer ähnlichen Warnung. Dem KAN-Bericht zufolge warnten rangniedrige Soldaten ihre Vorgesetzten vor einem möglichen Angriff, einschließlich "der Möglichkeit, dass ein Flugzeug abgeschossen wird und dass die Hamas ihre Flagge über israelischem Gebiet hisst".

