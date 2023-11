Nach Fußball-WM: Saudi-Arabien bekommt auch Weltausstellung 2030

Vergessen sind offenbar die Luftangriffe während des Bürgerkrieges im Nachbarland Jemen und auch die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi in der saudischen Botschaft in Istanbul – stattdessen wird Saudi-Arabien mit einer weiteren Prestigeveranstaltung belohnt.

Quelle: AFP © Evely Hockstein

Die Weltausstellung 2030 findet in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad statt. Wie das für die Vergabe zuständige Bureau International des Expositions (BIE) in Paris gestern mitteilte, stimmten 119 BIE-Mitgliedsstaaten für Riad, das somit in der ersten Abstimmungsrunde die nötige Zweidrittelmehrheit erhielt. Weitere 29 Stimmen gingen an die südkoreanische Hafenstadt Busan und 17 an Italiens Hauptstadt Rom. China als Vermittler im Gaza-Krieg: Außenminister aus arabischen Ländern reisen nach Peking Die Ausrichtung der Expo 2030 ist für Saudi-Arabien ein weiterer Baustein in der Strategie des Kronprinzen und De-facto-Herrschers Mohammed bin Salman, das Königreich weltweit als fortschrittliches Land zu präsentieren. Mit dem Programm "Vision 2030" verfolgt Mohammed zudem das Ziel, das bisher stark von der Erdölförderung abhängige Saudi-Arabien wirtschaftlich breiter aufzustellen und kulturell zu öffnen. Im Jahr 2034 findet in Saudi-Arabien zudem die Fußballweltmeisterschaft statt, das Wüstenkönigreich war der einzige Bewerberstaat. Saudi-Arabiens internationaler Ruf ist indes mehr als belastet. Menschenrechtler werfen der Regierung die gewalttätige Verfolgung Oppositioneller und die Unterdrückung der Meinungsfreiheit vor. Luftangriffe während des Bürgerkrieges im Nachbarland Jemen und die Ermordung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi in der saudischen Botschaft in Istanbul im Jahr 2018 haben dem Ansehen des Landes geschadet. Mehr zum Thema – Fußball-WM bei den Saudis: Hurra, endlich wieder Zeit für deutsche Selbstüberschätzung!

