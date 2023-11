Zwei Russinnen in der Türkei tot aufgefunden – Mutter und Tochter ermordet

Nahe dem Badeort Bodrum hat die türkische Polizei die Leichen zweier Russinnen entdeckt. Es soll sich um eine 42-jährige Mutter und ihre Tochter handeln. Die beiden Leichen waren in Tücher gewickelt und mit Seilen umschnürt.

Quelle: Gettyimages.ru © Dejan Mirkovic

Wie türkische Medien berichten, hat die Polizei zwei Leichen an einem steilen Hang neben einer Straße in der Provinz Muğla entdeckt. Sie waren in Tücher gewickelt und mit Seilen umschnürt. Die Untersuchung ergab, dass es sich bei den Toten um eine Frau und ein Mädchen handelte. Die Frauen sollen mit einer Pistole erschossen worden sein. Medienberichten zufolge handelt es sich bei der Getöteten um die Russin Irina Dwisowa, die als Fotomodell für Bekleidungsmarken in Bodrum, Istanbul und Kappadokien tätig war. Auch russische Medien bestätigen, dass es sich bei der Frau um die 42-jährige Dwisowa und ihre 15-jährige Tochter Dajana handelt. Sie sollen eine Villa in Bodrum gemietet haben. Verwandte der beiden Vermissten hätten vor einigen Tagen mit der Suche begonnen und Alarm geschlagen. In dem Haus, in dem die beiden wohnten, entdeckten sie Blut auf dem Sofa. Die Polizei ermittelt. Der des Mordes verdächtigte Ex-Mann der 42-Jährigen soll die Türkei bereits verlassen haben. Während der Ehe brachte Irina einen Sohn zur Welt. Die Polizei vermutet, dass sich der Mann mit dem Jungen nach Litauen abgesetzt haben könnte. Sie stützen sich dabei auf Aufnahmen von Überwachungskameras. Mehr zum Thema - Medien: Schwermetallvergiftung bei Mitarbeitern des ukrainischen Militärnachrichtendienstes

