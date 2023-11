Aserbaidschan: Diplomaten aus Deutschland, Frankreich und den USA einbestellt

Das aserbaidschanische Außenministerium hat Diplomaten aus Deutschland, den USA und Frankreich einbestellt. Diesen Ländern wird vorgeworfen, gegen das Mediengesetz zu verstoßen, indem mutmaßlich illegale Finanzoperationen durchgeführt worden sein sollen.

Quelle: Sputnik © Murad Orudschew

Der Botschafter Frankreichs und die interimistischen Geschäftsträger Deutschlands und der USA sind ins aserbaidschanische Außenministerium einbestellt worden. Das diplomatische Ressort teilte in diesem Zusammenhang mit: "Es wurde angemerkt, dass das Nachrichtenportal AbzasMedia unter Beteiligung von Organisationen, die in diesen Ländern registriert sind, illegale Finanztransaktionen durchgeführt hat und dass die Botschaften der genannten Länder ebenfalls in diese Aktivitäten involviert sind." Insbesondere wies das aserbaidschanische Außenministerium darauf hin, dass gemäß der aserbaidschanischen Gesetzgebung die Finanzierung lokaler Medien durch ausländische natürliche oder juristische Personen oder staatliche Strukturen nicht zulässig sei. Darüber hinaus stelle die Zuweisung von Mitteln für Projekte, die nicht registriert seien, einen Verstoß gegen die Gesetzgebung über Zuschüsse dar, hieß es. Blinken bespricht mit Paschinjan und Alijew Friedensvertrag zwischen Armenien und Aserbaidschan Zu den Organisationen, die gegen die Regeln für die Gewährung von Zuschüssen verstoßen haben sollen, gehören die United Statrs Agency for International Development (USAID), FreedomNow (die Opfern "staatlicher Repressionen" Rechtsbeistand bietet) und der New Democracy Fund (der Projekte zur Entwicklung und Gewährleistung von Demokratie und Menschenrechten in den Ländern der östlichen Nachbarschaft der EU unterstützt). Das Vorgehen der Botschaften und der ihnen angehörenden Organisationen auf dem Territorium Aserbaidschans stelle einen Verstoß gegen das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen dar, fügte das Ressort hinzu. Weiter hieß es: "Die aserbaidschanische Seite hat diese Aktivitäten, die der Gesetzgebung unseres Landes widersprechen und darauf abzielen, sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen, aufs Schärfste verurteilt." Vor diesem Hintergrund könne Baku entsprechende Maßnahmen in Übereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung ergreifen, hieß es weiter. Das Projekt AbzasMedia war im Jahr 2016 ins Leben gerufen worden. Es sei eine "freie und professionelle Nachrichtenplattform zur Verbreitung von Informationen in aserbaidschanischer Sprache", heißt es auf der Webseite der Organisation. Am 20. und 21. November wurden drei AbzasMedia-Journalisten festgenommen. Sie wurden des "vorsätzlichen Schmuggels von Fremdwährung" beschuldigt. Mehr zum Thema – Prorussische Journalisten in Armenien festgenommen: Vorwurf des illegalen Waffenhandels

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.