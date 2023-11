Wall Street Journal: EU fürchtet militärischen Zusammenbruch der Ukraine

Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge befürchten Beamte der Europäischen Union, die Ukraine könne noch in diesem Winter militärisch zusammenbrechen. Die Sorgen sind auf die hohen Verluste zurückzuführen, die die ukrainischen Streitkräfte im Zuge ihrer Sommer- und Herbstoffensive erlitten haben, sowie auf unzureichenden personellen Ersatz.

EU-Beamte befürchten, dass die Position der Ukraine in ihrem Konflikt mit Russland in diesem Winter "zusammenbrechen" könnte, berichtet das Wall Street Journal am Montag. Sorgen machen den Funktionären in Brüssel dem Artikel zufolge die schweren Verluste der Truppen Kiews während ihrer Anfang Juni gestarteten Gegenoffensive und eines "dysfunktionalen", von Korruption geplagten Wehrpflichtsystems. Seit der Eskalation des Konflikts in der Ukraine im Februar 2022 haben westliche Staaten Kiew aktiv mit Militärhilfe unterstützt. Im März 2022 hatten die NATO-Mitgliedsstaaten eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der es hieß: "Massive Sanktionen und schwere politische Kosten wurden Russland auferlegt … Wir sind weiterhin entschlossen, koordinierten internationalen Druck auf Russland auszuüben." Ende September erklärte der Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, dass die EU der Ukraine "so lange wie nötig zur Seite stehen" werde. Mitte November beklagte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij jedoch, dass die Hilfslieferungen aus dem Westen "zurückgegangen" seien. Letzte Woche gab er in einem Interview mit Fox News zu, dass die Gegenoffensive nicht wie geplant verlaufen sei. In dem Bericht des Wall Street Journal heißt es, dass viele der Ersatzleute in der ukrainischen Armee "Männer in ihren 40ern sind und oft mit zu wenig Training in die Schützengräben geschickt werden". Am Freitag sagte Roman Kostenko, Sekretär des parlamentarischen Ausschusses für Verteidigung, nationale Sicherheit und Nachrichtendienste, gegenüber dem ukrainischen Radio NV: "Wir alle wissen, dass wir jetzt ein Problem mit der Mobilisierung haben, wir können sagen, dass die Mobilisierung gescheitert ist". Er fügte hinzu, dass es "sehr große Probleme" geben wird, wenn sich die Situation nicht ändert. Mehr zum Thema - Selenskijs Einpeitscher rückt mit Wahrheit heraus: Der Westen zwang Ukraine zum Krieg

